Une sonnerie personnalisée pour chacun de vos contacts

Aujourd’hui, nous vous expliquons la démarche à suivre pour attribuer une sonnerie personnalisée à vos contacts sur les appareils Android et iOS. Cette fonctionnalité peu connue des utilisateurs est cependant très utile à bien des égards. En plus de vous faire gagner du temps, elle permet d’identifier qui vous appelle sans que vous ayez à sortir votre smartphone de votre poche.

Les smartphones Android et iPhone iOS sont dotés d’options et fonctionnalités censées nous faciliter la vie. Parmi elles l’attribution d’une sonnerie personnalisée en fonction du contact qui vous appelle. Cette petite astuce est comme vous allez le voir très facile à mettre en place.

Comment attribuer une sonnerie personnalisée à vos contacts ?

Commençons par la démarche à suivre sur Android.

Ouvrez tout d’abord l’application Contact .

. Appuyez ensuite sur le contact pour lequel vous souhaitez attribuer une sonnerie personnalisée

Appuyez sur Modifier . Dans les options présentes, vous devriez voir Sonnerie

. Dans les options présentes, vous devriez voir Appuyez sur Par défaut pour modifier la sonnerie.

pour modifier la sonnerie. Un message vous demande d’autoriser l’accès de l’application Contact à vos photos et contenus multimédia.

à vos photos et contenus multimédia. Dans la fenêtre suivante, on vous demande de choisir l’application à utiliser pour sélectionner la sonnerie. Faites votre choix.

Vous verrez alors apparaître les sonneries disponibles et éventuellement les MP3 que vous avez téléchargés.

Sélectionnez celle de votre choix et validez en appuyant sur Enregistrer.

Sur iOS c’est tout aussi simple.

Ouvrez votre carnet d’adresses. Soit en passant par l’application Contacts , soit depuis l’onglet Contacts de l’application T éléphone .

, soit depuis l’onglet de l’application T . Ouvrez ensuite la fiche de votre contact.

Comme sur Android, appuyez ensuite sur Modifier puis défilez vers le bas pour voir l’option Sonnerie .

puis défilez vers le bas pour voir l’option . Appuyez alors sur Par Défaut . Le menu de sélection des sonneries s’ouvre.

. Le menu de sélection des sonneries s’ouvre. Sélectionnez la sonnerie de votre choix et enregistrez les modification en appuyant sur OK.

Si vous souhaitez attribuer une sonnerie personnalisée à plusieurs contacts, il vous suffit de créer un groupe dans l’application Contact. Maintenez appuyé sur les contacts que vous souhaitez intégrer dans votre groupe. Donnez-lui ensuite un nom (famille, amis…) et sélectionnez Sonnerie groupe pour lui attribuer une nouvelle sonnerie autre que celle sélectionnée par défaut.

En utilisant les sonneries personnalisées, vous pouvez ainsi par exemple pour votre ex lui attribuer une sonnerie telle que « Non je ne regrette rien« d’Edith Piaf ou bien « Je t’aime » de Lara Fabian pour votre femme ou époux. À vous de trouver l’inspiration et la bonne sonnerie selon la personne qui vous appelle !