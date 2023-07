Astuce photo : comment réussir vos clichés avec le zoom de votre téléphone ?

Comme tout le monde, vous prenez beaucoup de photo avec votre smartphone, mais vous l’utilisez peut-être mal. Comment ça ? Le module principal des smartphones, même performants, est trop « large ». Pour un meilleur résultat, il faut utiliser une focale plus longue et donc zoomer…

Absolument tous les smartphones du marché proposent un objectif principal avec une focale comprise en 23 et 27 mm. Cela veut dire que par rapport au standard de 36 mm, cette focale est « courte ». Il s’agit d’un « grand angle » : le but est de capturer le plus d’éléments possibles sur la photo. Par exemple, la focale du Pixel 7 Pro est de 26 mm, celle du Samsung Galaxy S23+ est de 24 mm tout comme celle de l’iPhone 14 Pro Max.

C’est intéressant pour les paysages (quoique…), mais dans tous les autres cas de figure, c’est inadapté.

Un champ de vision proche de l’œil humain

En effet, ce « grand-angle » va entraîner des distorsions et cela se voit particulièrement sur les visages par exemple. Mais ce n’est pas le seul problème, car au niveau de la composition de votre cliché, ce n’est pas forcément mieux d’en voir trop. Lorsque vous achetez un appareil photo à objectif interchangeable (un reflex ou un hybride), la focale qui revient le plus est le 50 ou le 55 mm.

Pourquoi ?

Parce qu’elle correspond à peu près au champ de vision de l’œil humain. C’est la focale parfaite pour se « faire la main ». Certes, il est intéressant de « tricher » avec des zooms puissants ou des ultra-grands angles qu’on trouve maintenant sur tous les appareils (vous aimez vraiment le résultat de ces gadgets en 13 mm ?), mais pour une photo naturelle, essayez de faire un zoom x2.

Si votre focale principale est de 24 mm, avec x2, vous serez à 48 mm. Si votre appareil ne comprend pas de zoom optique, vous allez perdre un peu en qualité, mais faites une expérience : prenez un cliché en x1 et le même en x2. Vous verrez que vous obtiendrez des résultats plus intéressants dans 80 % des cas !

Concentrez-vous sur le sujet !

Cette technique permet de supprimer des éléments inutiles du cliché comme un ciel trop présent, une pelouse qui « écrase » la photo ou une distorsion trop prononcée sur une contre-plongée. Pourquoi vouloir capturer toute une scène ? Quel est le sujet de votre photo ? Habituez-vous aux clichés qui ne montrent pas tout ce que vous voyez. Préférez prendre deux photos ! Vos sujets seront mieux cadrés, moins déformés, plus détaillés et il y aura moins de distractions pour le spectateur.