Arnaques : comment se protéger et dénoncer avec Signal Conso ?

Lancée en 2020 par le ministère de l’Économie et des Finances, Signal Conso est une plateforme facilitant les interactions entre le consommateur et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Depuis, la solution a été largement adoptée, permettant de signaler les pratiques commerciales douteuses ou trompeuses. Depuis le 22 mai, Signal Conso se voit donc renforcée d’une application pour smartphones.

📱 SignalConso devient aussi une application gratuite offrant les mêmes fonctionnalités que le site https://t.co/HNSKjjqWcE ; elle est dispo sur App Store 📷https://t.co/NTtewgP48T Play Store 📷https://t.co/0vv2vqZDTT 📷 Plus d'informations ici : https://t.co/gMjokpzcn8 @dgccrf — SignalConso (@SignalConso) May 22, 2023

Un outil pour protéger le consommateur

Pour protéger les consommateurs face aux professionnels peu scrupuleux, le gouvernement avait lancé il y a trois ans la plateforme Signal Conso. Depuis l’interface, jusqu’alors accessible uniquement via un site web, l’utilisateur peut indiquer à la DGCCRF une pratique abusive, un litige avec un professionnel, voire même une arnaque pure et simple.

Et les chiffres prouvent que cela répond à une attente. En moins de trois ans, ce sont plus de 500 000 signalements qui ont été déposés. Rien qu’au cours des 12 derniers mois, 195 000 problèmes ont été remontés au service de lutte contre les fraudes : achats en ligne, travaux de rénovation, voyages, loisirs, magasins… Tous les secteurs sont concernés.

Un système de signalement renforcé

L’État vient donc de déployer une application mobile pour Signal Conso. Le but est simple, de faciliter autant que possible les signalements pour le consommateur. Une nouvelle interface pour cette plateforme donc, qui pour l’heure réunit plus de 71% d’avis favorables sur l’outil de notation en ligne Service Public +.

« Il est majeur que les outils développés par l’État puissent être le plus largement utilisés par les Français. »

Olivia Grégoire

Avec ce nouvel outil, l’objectif, assumé, de l’État est aussi d’optimiser l’action de la DGCCRF. En effet, grâce aux signalements des utilisateurs, les services de la lutte contre la fraude peuvent plus facilement identifier les entreprises et professionnels susceptibles d’être contrôlés.

Si vous souhaitez utiliser Signal Conso sur votre smartphone, l’application est disponible sur Android et iOS, bien évidemment gratuitement.