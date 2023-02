Arnaque sur WhatsApp : ces imposteurs en veulent à vos cryptos !

Binance est un des sites les plus connus pour gérer et acheter ses cryptomonnaies. Vous pouvez y ouvrir un portefeuille de devises numériques et mettre la main sur plus de 600 différentes. Aujourd’hui forte de plusieurs millions de clients à travers le monde, elle est considérée comme la première plateforme du genre en termes de volume échangé. Mais le succès attire toujours les vautours et les pirates. La société chinoise a donc prévenu ses clients qu’une nouvelle arnaque courait dernièrement les rues numériques.

Binance : contact en vue

Les clients de Binance ont en effet dernièrement reçu un message pour les prévenir d’un danger persistant. Il semble que des pirates contactent les abonnés directement sur WhatsApp en se faisant passer pour membres de l’équipe Binance France. Leur « mission » ? Vous demander de virer des sommes d’argent qui iront dans leurs poches sans passer par la case « départ ». Les pièges sont subtiles, les brigands vous promettent de « staker » (empiler) vos cryptos pour un meilleur rendement ou pour profiter de jetons qui ne sont pas encore en circulation. Si vous recevez ce genre d’invitation sur votre messagerie, vous devez savoir que c’est dès le départ une opération malveillante. La compagnie rappelle dans le mail qu’elle ne fonctionne pas de la sorte et qu’il faut vraiment rester vigilant si le contact se fait par le biais d’un compte non officiel. Bien sûr, cela ne concerne pas que Binance et de nombreux « scams » de ce type existent sur Telegram, Snapchat, etc.

Comment vérifier l’origine officielle des messages ?

Si vous avez des doutes sur la provenance d’un message estampillé Binance, vous pouvez contacter le service client francophone de Binance 7/7j et 24/24h. Vous avez également la possibilité de vérifier un lien vers un site Web, adresse e-mail, numéro de téléphone, identifiant WeChat, compte Twitter ou identifiant Telegram sur le service Binance Verify. Troisième solution, vous pouvez envoyer un message privé sur le compte Twitter officiel @LeBinanceFR.

Enfin, vous pouvez définir un code anti-hameçonnage depuis l’onglet « Sécurité » de votre profil Binance. Celui-ci sera alors toujours affiché dans les e-mails provenant de la plateforme. S’il n’y est pas, c’est que c’est une tentative de phishing.