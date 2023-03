Arnaque SMS : la fausse amende en retard qui coûte très cher !

Le phishing retrouve une seconde jeunesse sur nos téléphones via d’innocents SMS. Il s’agit à chaque fois de voler de l’argent ou des données et les pirates rivalisent d’ingéniosité pour vous faire cliquer…

Le phishing via SMS a encore de beaux jours devant lui. Après les fausses vignettes Crit’Air, le colis mal affranchi, la SIM commandée en votre nom, les formations CPF bidon, le paiement Netflix refusé ou la nouvelle carte de sécu disponible, voici le nouveau message que vous pouvez recevoir concernant une soi-disant amende envoyée par http://amendes-info.org/ ou http://antai-infraction-gouv-paiement.net/ (ANTAI).

Cela ressemble à des URL qui tiennent la route, mais la plate-forme officielle de paiement des amendes est bien https://www.amendes.gouv.fr. De plus, jamais ces services ne vous contacteront par SMS, vous recevez normalement ces avis par la Poste à l’adresse mentionnée sur votre carte grise. Pourtant, ça clique…

APPEL A LA VIGILANCE ! 🚨

Une campagne de SMS 📱 frauduleux en cours mentionne un retard de paiement pour une amende et essaye de récupérer vos données personnelles et/ou bancaires.

⚠️ NE CLIQUEZ PAS ! Il s’agit d’une tentative d’escroquerie ! ⚠️ pic.twitter.com/NbhQQTgKI2 — Gendarmerie de l'Hérault (@Gendarmerie_034) February 28, 2023

La pêche est bonne…

Si vous suivez ce lien, vous serez invité à fournir vos informations bancaires et bien sûr la somme prélevée ne sera pas de 35 € comme indiqué dans le texto… D’une manière générale, ne cliquez jamais et ne suivez jamais les liens envoyés par SMS même s’ils ont l’air légitimes et qu’ils vous mènent sur une page Internet qui a tous les aspects d’un site légitime : il s’agit à 100 % d’une manière pour vous voler votre argent, vos identifiants ou des données personnelles. Heureusement les navigateurs mettent à jour leurs blacklist régulièrement et vous empêchent d’y accéder au bout de quelques heures ou quelques jours, mais les brigands font le plein sur les premiers instants et changent ensuite d’URL pour continuer leurs méfaits…