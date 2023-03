Arnaque aux contrefaçons : six conseils pour ne plus se faire avoir

Acheter sur Internet, c’est trop facile ! En plus, on trouve de tout et à tous les prix ! Alors pourquoi ne pas choisir le plus bas ? Parce qu’il cache souvent une arnaque. Nous vous évitons de vous faire avoir avec ces six conseils pour les éviter.

1/ Où sont les preuves ?!

Oui, pour commencer, demander bien une preuve de l’authenticité du produit que vous allez acheter. Cela peut-être une facture, un certificat, un logo, sa boite… Vous pouvez aussi demander des photos des coutures et des détails de l’objet. N’hésitez pas à les montrer à des connaisseurs qui sauront au premier coup d’œil si c’est un vrai ou non.

2/ Attention aux prix bas

Cela paraît évident, surtout chez les marques de luxe, mais des produits vendus la moitié du prix, ça ne fleure pas vraiment l’authenticité. Alors, non, vous ne trouverez pas de vraies Nike Air Jordan neuves à 40€. Si vous les achetez, ce devra donc être en connaissance de cause, donc vérifiez dans un magasin ou sur le site officiel de la marque avant de payer, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

3/ Allez au contact

Quand vous tombez sur une annonce qui vous plaît, n’hésitez pas à contacter le vendeur pour avoir plus d’informations la concernant. Il faut parfois tâter le terrain pour savoir s’il est solide. Un petit tour aux évaluations passées sur son profil peut également être un bon moyen d’en découvrir la fiabilité.

4/ Faites des recherches sur le vendeur

Avant d’acheter quoi que ce soit en ligne, vérifiez la réputation du vendeur. Recherchez des commentaires et des critiques en ligne pour voir si d’autres clients ont eu des expériences positives avec cette entreprise. Si vous ne trouvez aucune information sur le vendeur ou si vous voyez beaucoup de commentaires négatifs, c’est peut-être un signe que vous devriez chercher ailleurs.

5/ L’art du signalement

Si vous avez un doute, vous pouvez signaler le produit sur les plateformes qui le vendent. Là, le vendeur devra se justifier auprès d’elles. Si vous voyez que l’objet n’est ensuite plus en vente, cela voudra dire qu’il s’agissait en effet d’une contrefaçon.

6/ Payez toujours dans les applications

Si vous payez par les biais légitimes et officiels sur des sites (Amazon, Vinted, eBay…), vous serez toujours protégé en cas d’arnaque et remboursé facilement si vous la prouvez. Ainsi, si le vendeur vous demande de le payer par un autre système, c’est qu’il essaie justement de faire sauter cette garantie. Ne tombez pas dans le panneau !