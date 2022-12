Argentine – France : pariez sur la finale et gagnez gros avec ces bonus

Si vous avez envie de parier sur un match de la Coupe du Monde c’est sur celui-ci ! Pour cette finale historique entre l’Argentine et la France, nous vous dévoilons les meilleures cotes et les applis les plus intéressantes pour parier…

Une revanche « France – Croatie » aurait eu de la gueule, mais l’affiche de cette finale de Coupe du Monde 2022 est encore plus prestigieuse. La France a deux trophées à son actif (1998 et 2018) tout comme l’Argentine (1978 et 1986), mais ce sont aussi deux équipes en haut du classement FIFA avec une troisième place pour l’Albiceleste et une quatrième place pour les Bleus. D’un côté, la star montante de la discipline Kylian Mbappé et de l’autre, le vieux lion Messi qui n’a jamais encore gagné le trophée…

𝐎𝐍 𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄 ! 🔥🔥🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xEC82Tr88x — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 14, 2022

Quels paris intéressants pour cet Argentine – France ?

Que ce soit sur Unibet ou Betclic, les cotes sont à peu près similaire. De manière surprenante, l’Argentine est légèrement favorite avec un cote de 2.75 contre 2.80 pour la France (3.15 pour le nul à l’issue des 90 minutes réglementaires). Comme souvent, il faudra approfondir ses recherches pour trouver des cotes sympas comme ce beau 9.85 pour une France qui gagne en prolongation. Pour les buteurs, c’est aussi intéressant avec la catégorie « remboursé si non titulaire » : Messi à 2.34, Mbappé à 2.45 et surtout Giroud à 3.50. On note aussi les cotes sympas de Dembélé à 5.50, Di Maria à 6.75 et Rabiot à 10 ! Une frappe de bâtard de Pavard ? La cote est de 19 !

Pari souvent séduisant, le « 0-1, 0-2 ou 0-3 » est à 3,62. Pour avoir des cotes plus sympas au niveau du score, il faut imaginer beaucoup de buts. Le « 0-4, 0-5 ou 0-6 » est à 75. Peu probable mais pas impossible ! Comme d’habitude, terminons par un pari « foufou » ! La cote du 3-4 en faveur des Bleus est à 200 ! On se souvient que c’était le score de France – Argentine en 1/8e de finale lors de la Coupe du Monde 2018… C’est un score improbable, mais avec le premier pari gratuit sur Unibet ou Betclic, cela pourrait vous rapporter 20.000 € (100 € x cote de 200 = 20.000 €). On vous explique tout…

#1 – BETCLIC

Betclic propose lui aussi un bonus à l’inscription : si vous créditez votre compte de 100 €, l’appli vous offre la possibilité de faire un premier pari sans risque. Si vous gagnez, vous remportez la mise. Si vous perdez, les 100 € seront reversés à votre compte « freebet ». Notez cependant que Betclic est l’appli officielle de l’équipe de France sur cette compétition.

#2 – UNIBET

En ouvrant votre compte sur Unibet avec 100 €, vous avez le droit à 100 € de paris offerts ! Vous perdez ? Et alors ? Si vous gagnez par contre, vous démarrez avec un sacré pactole de départ ! Avec Unibet, vous pouvez aussi cumuler les bonus : pari en ligne + turf + poker… Notez que vous n’êtes pas obligé que votre compte soit validé pour commencer à parier : vous pouvez donc commencer dès maintenant en suivant notre lien ci-dessous.