ARC, un navigateur pour en finir avec Google Chrome ?

ARC a été développé par The Browser Company of New York, une entreprise fondée par des anciens de Facebook, Tesla, Snapchat, Slack, Amazon… Une équipe calibrée pour la réussite donc, qui s’est donné pour mission d’inventer le futur des navigateurs Web. L’objectif est de concevoir un concurrent sérieux à Google Chrome, tout en continuant à utiliser le moteur Open Source Chromium. Un choix logique ; cela permet de garder la même logique de référencement tout en gardant une compatibilité des extensions présentes sur Google Chrome. On évite de perturber l’utilisateur pour plus facilement l’attirer.

it's called Arc pic.twitter.com/1dl2H2Ca4e — The Browser Company (@browsercompany) April 19, 2022

Une interface nouvelle génération

Pour révolutionner les navigateurs Web, il faut changer leur visage. Pour ce faire, l’équipe derrière ARC a conçu une interface inédite : la barre de navigation est à gauche, permettant de libérer de la place sur l’écran central afin de favoriser la consultation d’un contenu. Les onglets inactifs depuis un certain temps sont fermés automatiquement, réglant de fait le problème des 92 onglets ouverts pour 3 utilisés.

L’interface permet aussi de créer des espaces de travail, permettant d’organiser plus simplement ses onglets entre divers domaines : professionnel, loisirs, famille, impôts… Un peu comme les dossiers de favoris sur Chrome, mais incluant ici des groupes d’onglets actifs.

Des fonctionnalités avancées

Le navigateur ARC se veut plus qu’un simple outil de recherche. Dans cette logique, il propose un ensemble de fonctionnalités, inhabituelles sur un navigateur. À titre d’exemple, des dashboard interactifs peuvent être créés au sein même du navigateur, tout comme un écran partagé au sein même de la fenêtre du navigateur. Des petits plus qui enrichissent l’expérience de ce petit nouveau.

Le grand plus : la sécurité

Le navigateur ARC repose sur des technologies permettant, pour l’heure, de garantir une meilleure sécurité. Il ne s’agit que d’une bêta, peu connue, il faudra donc voir si une plus grande visibilité n’entraînera pas une hausse de l’intérêt de la communauté hacking pour le navigateur. À noter aussi, l’entreprise déclare dans les CGU d’ARC ne collecter aucune donnée privée relative à l’historique de recherches ou d’achats en ligne.

Pour l’heure, ce navigateur n’est disponible qu’en bêta privée, sur invitation, pour les utilisateurs de MacOS. En bêta, il lui reste encore un certain nombre d’étapes à franchir avant d’être ouvert au grand public. Bien positionné pour concurrencer Chrome, soyez sûrs que nous garderons un œil attentif sur son évolution !