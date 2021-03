Samuel Étienne sur Twitch : a-t-il raison d’aller sur le terrain politique ?

Comme vous le savez peut-être, Samuel Étienne n’est pas que le nouveau visage de Questions pour un Champion. Depuis janvier 2021, le journaliste et animateur a décidé de faire ses débuts sur Twitch, une plate-forme dédiée au streaming de jeu vidéo particulièrement populaire chez les plus jeunes. Via son émission La Matinée est Tienne, Samuel Étienne procède tous les matins à une revue de presse consacrée à l’actu du jour.

Contre toute attente, les spectateurs répondent présents, agréablement surpris par la bonne humeur et le ton du journaliste. Il est d’ailleurs très rapidement surnommé FCBienveillance par les internautes. Depuis le lancement de son émission, Samuel Étienne a fédéré pas moins de 230 000 abonnés. D’après le principal intéressé, si ce format cartonne auprès des trentenaires et des plus jeunes, c’est pour une simple et bonne raison.

Une envie différente de consommer de l’info

« Ces jeunes-là s’intéressent à l’actualité, mais les produits et la forme des rendez-vous qu’on leur propose ne les intéressent pas […] Nous, on leur propose un JT à sens unique, on leur demande de lire un journal. Ca ne correspond pas du tout à leur façon de fonctionner intellectuellement. Quand ils se posent une question, ils ont besoin d’interpeller. Je crois qu’ils ont envie de consommer de l’info mais qu’il faut peut-être inventer de nouvelles formes », affirmait Samuel Étienne dans une interview donnée à nos confrères de 20 minutes.

Preuve en est, le « jeune » streamer a fait un tabac ce lundi 8 mars 2021 avec un entretien exclusif sur Twitch avec François Hollande. L’ancien président de la République s’était prêté au jeu des questions-réponses. Ici encore, les viewers étaient au rendez-vous, avec un pic de 84 000 spectateurs au plus fort de l’évènement. Au total, l’entretien a été visionné plus de 620 000 fois. D’ailleurs, François Hollande a fait sensation en envoyant une petite punchline bien placée envers les Youtubeurs Mcfly et Carlito. Pour rappel, les vidéastes ont été chargés par le président Emmanuel Macron de réaliser une vidéo sur les gestes barrières.

Oh la frappe nucléaire que François Hollande a mis à Mcfly et Carlito 💀💀💀 pic.twitter.com/udDMsOl92n — Florent Derue 🍿 (@florentderue) March 8, 2021

« Il vaut mieux faire les gestes barrières, y compris par rapport à la chanson« , s’est amusé l’ancien président, qui partage visiblement notre avis sur le sujet. Fort de ce succès, Samuel Étienne va de nouveau inviter un homme politique de premier plan ce dimanche 14 mars 2021. En effet, le Premier ministre Jean Castex sera « votre invité dimanche à 18 heures », a récemment annoncé Samuel Étienne sur Twitter.

« Je ne vais pas inviter 1000 personnes sur ma chaîne, mais je crois qu’il peut être intéressant de créer un espace de dialogue direct entre les citoyens et certaines personnalités », précise le journaliste. Et vous que pensez-vous de l’initiative de Samuel Étienne d’amener la politique sur Twitch ? Pensez-vous que c’est une bonne manière de toucher un public plus jeune, peu enclin à s’informer via des médias plus traditionnels ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.

Je ne vais pas inviter 1.000 personnes sur ma chaîne, mais je crois qu’il peut être intéressant de créer un espace de dialogue direct entre les citoyens et certaines personnalités. Le Premier ministre @JeanCASTEX sera VOTRE invité dimanche à 18H ici : https://t.co/Ii9R8nTIPu pic.twitter.com/cbS6iTvXyA — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) March 9, 2021

Source : 20 minutes