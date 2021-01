Approvisionnement PS5 et Xbox Series : soyez les premiers informés !

Après un début de carrière marquée par des pénuries à répétition, il devrait être plus simple de trouver des PS5 et des Xbox Series X et S en ce début 2021. C’est en tout ce cas ce qu’affirment Microsoft et Sony. De notre côté, on vous donne quelques pistes pour maximiser vos chances d’obtenir votre console next-gen.

Après de longs mois de teasing, d’annonces et de conférences, les consoles de nouvelle génération sont enfin disponibles. La PS5 et la PS5 Digital Edition sont disponibles depuis le 19 novembre au prix respectif de 499 € et 399 €. La Xbox Series X et Series S sont arrivées le 10 novembre en France, au prix respectif de 499 € et 299 €.

Comme vous le savez peut-être, les lancements des deux machines ne se sont pas passés sous les meilleurs auspices, la faute à des stocks ridicules face à la demande extrêmement forte des joueurs, des sites de revente totalement submergés et des arnaques à la pelle, surtout pour la PS5.

Seulement, 2020 est désormais derrière nous, et Microsoft comme Sony ont annoncé l’arrivée de nouveaux stocks dès le début 2021. Cette fois-ci, les deux constructeurs assurent avoir prévu leur coup, et le nombre de machines devrait donc être suffisamment conséquent pour servir tout le monde. On croise les doigts.

Comment être alerté en cas de restock

En ce mercredi 7 janvier 2020, la Xbox Series X tout comme la PS5 et la PS5 Digital Edition sont toujours en rupture de stock chez les différentes revendeurs comme Amazon, Micromania, Auchan, Leclerc, Cdiscount, Cultura, la Fnac, Darty ou Super U. Cependant et comme dit précédemment, de nouveaux stocks pourraient arriver très prochainement.

Sachez que certains revendeurs proposent un système d’alerte. C’est notamment le cas de Darty, de la Fnac et de Micromania. Lorsque la console de votre choix sera à nouveau disponible, vous recevrez immédiatement une notification. Ce qui vous permettra de sauter tel un guépard sur votre carte bleue pour acheter votre machine à la vitesse de l’éclair.

Voici la marche à suivre pour mettre en place ces alertes :

Pour Darty : Rendez-vous sur la page du produit épuisé. Sous la mention Produit Indisponible se trouve l’option Me prévenir lorsque ce produit sera disponible. Renseignez votre adresse mail dans le champ et appuyez sur Ok. Le tour est joué.

: Rendez-vous sur la page du produit épuisé. Sous la mention Produit Indisponible se trouve l’option Me prévenir lorsque ce produit sera disponible. Renseignez votre adresse mail dans le champ et appuyez sur Ok. Le tour est joué. Pour la Fnac : Sur la Fnac, c’est un peu plus compliqué. Il faudra d’abord s’assurer d’être connecté avec son compte client. Rendez-vous ensuite sur la page du produit épuisé. Cliquez sur l’icône de cloche à droite de l’image du produit. Une fenêtre pop-up « Recevoir une alerte » s’ouvrira. Il ne vous reste plus qu’à confirmer.

: Sur la Fnac, c’est un peu plus compliqué. Il faudra d’abord s’assurer d’être connecté avec son compte client. Rendez-vous ensuite sur la page du produit épuisé. Cliquez sur l’icône de cloche à droite de l’image du produit. Une fenêtre pop-up « Recevoir une alerte » s’ouvrira. Il ne vous reste plus qu’à confirmer. Pour Micromania : Rien de bien sorcier chez Micromania. Rendez-vous sur la page produit, et cliquer sur « Créer une alerte ».

Il faut préciser que ce sont les seuls sites à proposer un système d’alerte. Pour les autres comme Cdiscount ou Cultura, il faudra user, abuser, marteler la touche F5 pour actualiser la page. Sachez que tous les revendeurs avertissent les clients d’un restock imminent ou à venir sur leur page Twitter respective. Abonnez-vous à leur compte pour être certain de ne manquer aucun réappro.

Enfin, concluons par la Xbox Series S. Pour l’instant, la petite sœur de la Xbox Series X est disponible en faible quantité chez Cdiscount. Le prix de départ est de 299,99 €.