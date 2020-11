Apprendre l’anglais et progresser facilement avec l’appli Babbel

Débutant, intermédiaire ou avancé, quel que soit votre niveau et votre âge, Babbel vous permettra d’apprendre l’anglais seul, de progresser à votre rythme et selon vos attentes…

Que ce soit pour vos voyages à venir, pour vos études, pour le travail ou juste parce que vous avez envie de parler la langue de Shakespeare pour le plaisir de converser sans avoir à réfléchir en permanence à ce que vous voulez dire, il y a mille raisons de vouloir apprendre ou progresser en english.

Babbel propose d’apprendre quatorze langues, majoritairement aueropéennes. C’est une appli d’origine Allemande qui compte plus d’un million d’utilisateurs dans le monde. Utilisateurs satisfaits ? Il faut croire car Babbel récolte un 4,4/5 dans le Play Store, un 4,5/5 dans l’App Store et un 4,6/5 chez TrustPilot.

L’anglais à l’écrit comme à l’oral

Qu’est-ce qui fait la force de Babbel ? Pour commencer, chaque langue s’apprend en fonction de la langue d’apprentissage, ou comme on peut le lire sur le site de Babbel : « un Français apprendra l’italien différemment d’un Anglais, il est donc important d’en tenir compte. Les créateurs de l’application ont appliqué cette approche à chaque domaine d’apprentissage, tant pour la lecture, l’écriture, que pour l’écoute et l’expression orale ».

Tout commence par un test de départ pour évaluer votre niveau, c’est à partir de là que vous serez orientés vers les leçons qui correspondent à votre niveau, et bonne nouvelle, les leçons en questions sont nombreuses, bien faites et très variées. L’écrit, l’oral, la communication en fonction de contextes particulier (voyage, rencontre, quotidien…), la conjugaison, la prononciation… Aucun aspect de la langue n’est laissé de côté et à chaque situation ou niveau précis correspond des dizaines voire des centaines de leçons. Si l’apprentissage demande toujours du travail, au moins ici n’est -il pas répétitif.

Côté oral, on apprécie particulièrement l’outil de reconnaissance vocal franchement performant sans être trop pointilleux sur la justesse d’un accent, ou autrement dit, votre téléphone ne va pas se foutre de vous parce que vous bataillez avec la prononciation du « TH » ou de mots effrayants comme « Throughout »…

Quel est le prix de Babbel ?

Information cruciale, celle du prix, et là encore une bonne nouvelle puisque Babbel propose en ce moment même une offre à -50%. Ce qui ramène son prix à 2,50 euros/mois pour un programme de douze mois ou de 3,75 euros/mois si vous partez pour six mois. Cliquez ici pour profiter de cette offre exceptionelle. À défaut, vous pouvez toujours profiter d’un essai gratuit de 7 jours en cliquant ici. Cette offre gratuite vous permettra de vous familiariser avec l’appli et de décider si vous voulez pousuivre ou non avec Babbel.