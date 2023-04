Applis de rencontre : comment se protéger des arnaques ?

Ne jamais se connecter avec ses comptes sociaux

Vous avez l’habitude de vous connecter avec Facebook ou Instagram ? Pas sur une app de rencontre ! En effet, Tinder, Hinge ou encore Bumble échangent des données avec les réseaux. Conséquence, votre liste de suggestions d’amis Facebook ou de follows Insta sera grandement constituée de profils issus de l’application de rencontre. Pour l’intimité et l’anonymat, on repassera !

Donc, pour garder un filtre de protection, on se connecte avec son mail ou son téléphone. Petite astuce complémentaire, utilisez des photos différentes de vos réseaux sociaux. Cela évite de retrouver votre compte Insta par simple recherche d’image inversée.

Sachez que pour plus d’anonymat, Tinder propose un mode Incognito, utile si votre compte est connecté à vos réseaux sociaux.

Swipez avec prudence

En swipant sur une application de rencontre, ce sont des dizaines de profils qui vont défiler sur votre écran. Parmi eux, des profils vérifiés ; l’application atteste qu’il s’agit de la personne à l’image. Mais, cependant, il y a aussi des fakes, des bots, des arnaques et autres prédateurs.

Si le profil est anonyme, sans photo ou juste une ou deux sans personne dessus, c’est une grosse alerte. À gauche toute !

Si la photo a l’air trop parfaite, presque issue d’un magazine, n’hésitez pas à la vérifier au travers d’une recherche d’images. Il s’agit sans doute d’un catfish, ces arnaques d’usurpation d’identité.

Attention dans la conversation

Vous avez matché, la conversation s’ouvre, quels sont les red flags ? Premièrement, de manière élémentaire, tout lien intempestif ou suspect ne doit pas être cliqué. Ensuite, méfiez-vous grandement des profils qui vous suggèrent très rapidement de partir sur un autre chat : WhatsApp, Snapchat ou encore directement par SMS.

Cela peut être une arnaque à la romance, ou un chantage à la webcam, bref, votre conversation peut vite prendre un tournant des plus désagréables. Tant que vous n’avez pas confiance dans l’interlocuteur, ne partagez jamais d’informations confidentielles et conservez le filtre de l’app de rencontre.

N’hésitez jamais à bloquer / signaler un profil

Si un profil correspond à un ou plusieurs de ces red flags, ou bien à un comportement suspect ou dangereux, n’hésitez jamais à le bloquer, pour vous protéger, mais aussi à le signaler.

Bon, si vous souhaitez être en parfaite sécurité, sachez que Tinder proposera bientôt un abonnement à 500 dollars par mois ! Ce n’est pas pour tout de suite, mais à ce prix, il n’y aura pas de scams, pas vrai ?