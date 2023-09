Application France Identité : à quoi ça sert ? Quels dangers, quels avantages ?

France Identité est un projet de la composante numérique du gouvernement. Son but est de proposer un outil simple d’accès, facultatif et gratuit permettant aux français qui le souhaitent de gérer leur identité en ligne depuis un outil central, rattaché au service public. Le but de FIN (France Identité Numérique) est donc de proposer un service sécurisé et censé protéger les données personnelles, compatible avec des plateformes publiques comme privées.

À quoi sert France Identité ?

FIN fonctionne donc au travers d’une application mobile. Jusqu’alors réservée à un groupe de test restreint, elle vient d’être déployée à grande échelle sur iOS et Android. Elle remplit plusieurs objectifs :

Centraliser les documents d’identité

Utiliser France Connect

Justificatif d’âge anonymisé

Système de procuration

Système de validation d’identité anonymisé (colis, documents à récupérer…)

Générateur de justificatifs d’identité uniques temporaires

Nous ouvrons de nouvelles places sur Android et iOS pour recueillir davantage de retours avant la généralisation du service.

Les applications sont désormais disponibles sur les stores officiels.

Téléchargement 👇👇https://t.co/Z23VL8wtr9 — France Identité (@france_identite) September 7, 2023

Un grand nombre de tâches peuvent donc être accomplies grâce à cette application. De nouvelles fonctionnalités sont déjà prévues, telles que la gestion du permis de conduire dématérialisé ainsi que l’utilisation simplifiée de France Connect +.

Comment utiliser l’application ?

Pour vous servir du service FIN, rien de plus simple. Bon, tout d’abord, vous devez posséder une CNI nouvelle génération, être majeur mais aussi avoir un smartphone Android NFC (8 ou plus) ou iOS (16 ou plus). Certes, l’application n’est pas disponible pour tout le monde, mais elle est encore en bêta. Une fois France Connect téléchargé, voici les étapes à suivre :

Numérisez votre carte d’identité

Validez votre document en scannant la puce NFC de votre CNI

Créez un code de sécurité à 6 chiffres

Pour participer à la beta de France Identité il faut :

👉 Posséder la nouvelle carte d’identité

👉 Être majeur

👉 Avoir un Android NFC (> 8) ou iOS (>16) pic.twitter.com/lKbkj1y2UI — France Identité (@france_identite) September 7, 2023

C’est tout bon, vous pouvez utiliser France Connect !

Une innovation, oui mais…

Il est vrai que France Connect est une petite révolution dans le monde des documents administratifs. Certes, avec cette application, les risques de fraudes traditionnelles diminuent grandement. On se doit même de reconnaître que cet outil va grandement simplifier tout un tas de procédures, de la simple identification en ligne à la masse des procédures administratives nécessitant un justificatif d’identité. Mais !

Bien sûr, il y a des considérations à prendre en compte. Imaginez que votre smartphone devienne un portefeuille virtuel, regroupant nos documents d’identité et, à terme, notre permis de conduire. Cela renforcerait notre dépendance à ces appareils. Cependant, le principal souci réside dans la centralisation de ces informations. En effet, cela pourrait attirer les pirates informatiques, désireux d’accéder à ces précieuses bases de données précieuses. De plus, si votre téléphone venait à être volé, le voleur aurait non seulement des justificatifs d’identité, mais aussi les moyens de valider votre identité en ligne. Cela pourrait compromettre l’accès à des services sensibles comme les comptes fiscaux en ligne ou le profil d’assuré à la Sécurité Sociale.

Alors au final, ce service représente certes une forme d’avancée technologique, simplifiant encore plus les procédures administratives. Mais à trop simplifier, on ouvre parfois la porte à de nouveaux dangers.