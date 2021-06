Appli Euro 2020 : ne ratez rien de la compétition !

Faute de pouvoir se dérouler en 2020, pandémie de Covid-19 oblige, l’Euro 2020 de football ouvrira donc ses portes du 11 juin au 11 juillet 2021. On espère évidemment que les Bleus feront un grand chelem, avec remportant cette compétition après la Coupe du Monde. L’avenir nous le dira. En attendant et pour permettre au plus grand nombre de suivre l’Euro 2020, l’UEFA a décidé de mettre en ligne une application mobile officielle, disponible sur Android et iOS.

Baptisée sobrement Euro 2020 Officiel, cette appli va rapidement s’imposer auprès des supporters, tant elle est complète et pratique. Bien entendu, en premier lieu, vous pourrez accéder en quelques clics à toutes les informations sportives relatives au championnat :

Calendrier complet des 51 matchs de l’Euro 2020

Les mises en jour en direct, minute par minute, de toutes les rencontres

Les notifications des buts

Les résultats officiels

Les statistiques officielles et détaillées des joueurs de chaque équipe

Les derniers moments forts de chaque match, en vidéo et en images

Euro 2020 Officiel : l’appli parfaite pour passer un bon Euro

En lançant pour la première fois l’application, on vous demandera quelle équipe vous comptez supporter. Choisissez la France (évidemment) et vous obtiendrez ensuite un flux d’infos personnalisé et centré autour des performances et de l’actualité des Bleus durant la compétition. En outre, et comme vous le savez peut-être, l’Euro 2020 se déroulera dans plusieurs métropoles européennes, parmi notamment Amsterdam, Bakou, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Munich, Rome, Saint-Pétersbourg et Séville.

Aucune ville française malheureusement. Toutefois, si vous avez prévu d’assister à une rencontre dans l’une de ces villes, l’appli abrite de nombreuses informations utiles pour chaque destination. Vous pourrez par exemple accéder à une carte numérique de la ville en question, vous permettant de repérer rapidement les différents points d’intérêts près du stade comme les Fans Zones, le Football village, les aéroports, les stations de métro et les points d’information.

Sachez également que l’UEFA a mis en place un partenariat avec Volkswagen, matérialisé par l’évènement Volkswagen Mobility Experience. Le principe est simple, les supporters pourront explorer le cœur des villes participantes au volant ou à bord d’une Volkswagen ID.3 ou ID.4, les dernières citadines 100% électriques du constructeur allemand. La démarche est entièrement gratuite pour les possesseurs d’un billet d’un match, et il suffit de se présenter à l’un des stands Volkswagen et de s’inscrire pour profiter de la balade. Ici encore, toutes les infos relatives à cette prestation sont disponibles sur l’application officielle Euro 2020.