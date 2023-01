Apple patche une faille de sécurité sur ses iPhone 5S vieux de 9 ans !

Nous sommes les premiers à critiquer Apple : appareils hors de prix, système fermé, peu innovant sur bien des points et une horde de fanboys lobotomisés… Il y a pourtant une chose sur laquelle la firme américaine ne fait pas de concession, c’est la sécurité. Alors que du côté Android, il est rare de trouver des marques qui assurent le suivi des appareils au-delà de 3 ans (sauf Samsung et Google avec respectivement 5 et 6 ans), Apple fait le job. Bon, c’est plus simple quand on a que quelques modèles à gérer et que l’on contrôle l’OS de A à Z, mais l’effort est à saluer. Car dernièrement, la firme à la pomme a publié une mise à jour iOS 12.5.7 pour les appareils qui n’ont pas pu passer à iOS 13 ou iPadOS 13.

Papy fait de la résistance

Sont concernés les iPhone 5s, 6, 6 Plus, les iPad Air, mini 2, mini 3 et les iPod Touch de 6e génération. Rappelons quand même que l’iPhone 5s est sorti en l’an de grâce 2013. Ce dernier reçoit donc un patch de sécurité 9 ans après sa commercialisation.

Apple releases iOS 12.5.7 and macOS 11.7.3 to patch security issues on older devices including the iPhone 5S and the 2013 MacBook Air, Mac Pro, and MacBook Pro (@hillitech / AppleInsider)https://t.co/DgnJGUsXx7https://t.co/ez8nPV1pRE — Techmeme (@Techmeme) January 25, 2023

Nus n’avons pas vraiment de détails concernant cette faille. On sait juste qu’elle est activable lors de la navigation Web. Les possesseurs de ces appareils ayant activé la mise à jour automatique n’ont rien à faire tandis que les autres sont vivement invités à le faire manuellement. Ce n’est pas la seule mise à jour de ce début d’année puisque Apple a aussi proposé iOS 15.7.3, iPadOS 15.7.3, macOS Big Sur 11.7.3 et macOS Monterey 12.6.3.