Apple fait de sa vie un enfer : merci Siri !

Siri Price pouvait jusqu’ici vivre avec ce petit désagrément. On évitait juste de dire « Hey Siri » pour l’appeler afin d’éviter que les iPhone alentours ne se réveillent. Pas facile, car cette coach sportive travaille au contact de nombreuses personnes. Mais depuis la nouvelle mouture d’iOS, Apple a changé la manière d’appeler son assistant vocal. Dans iOS 17, il suffit maintenant de dire simplement « Siri » pour activer le logiciel.

La jeune écossaise ne décolère pas : « Mon copain a installé la nouvelle mise à jour et a remarqué que ça déclenchait son téléphone à chaque fois qu’il me parlait. » Au travail c’est devenu pénible, car dès qu’on prononce son nom, les téléphones des gens se mettaient tous à sonner dans la salle.

Elle change de nom pour éviter les problèmes au travail

Si Siri n’est pas un nom très répandu, il a quand mêle été donné 89 fois en Suède rien que l’année dernière. On en compte aussi en Norvège au Danemark et aux USA. Pour éviter les situations gênantes, Siri a décidé de se faire appeler « Siz » dans la vie de tous les jours. Notez quand même que l’info vient de The Sun, un tabloïd avec la réputation de faire du sensationnel. Si l’histoire semble réelle, elle peut aussi être un peu « gonflée ». Il est bien possible que la salle de sport de Siri connaisse un regain d’intérêt dans les prochains jours…

Le problème est pourtant réel et n’est pas sans rappeler les pauvres petites « Alexa » qui ont eu le malheur de naître avant la création de l’assistant vocal d’Amazon en 2014. Bon, il y a moins de souci avec Bixby, l’assistant vocal de Samsung. Personne ne s’appelle Bixby…Et puis personne ne l’utilise donc, ça va.