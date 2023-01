Apple en roue libre : changer une batterie d’iPhone n’a jamais été aussi cher

Si vous êtes propriétaire d’un appareil Apple, cette information va vous intéresser. À la fin du premier trimestre 2023, les forfaits de remplacement de batterie vont avoir droit à une augmentation quelque peu importante : 24 euros de plus pour une réparation sur iPhone. La facture actuelle, de 75 €, passera ainsi à 99 € pour la gamme 14 et antérieure, sauf pour les appareils obsolètes (genre l’iPhone 4 et ceux d’avant).

Des prix en hausse pour les iPhone, iPad et Mac

Sur iPad, les prix vont aussi monter en flèche. L’iPad Pro, Air 5, Mini et prédécesseurs vont voir le tarif de remplacement de batterie augmenter de 40 €. De quoi vous inciter à souscrire à AppleCare+, l’assurance d’Apple ? À vous de voir, le service étant facturé à partir de 99 € pour deux ans d’assistance, avec un forfait pouvant aller jusqu’à 499 €. Les abonnés au service seront couverts par un changement gratuit de batterie dès que celle-ci aura atteint moins de 80% de capacité maximale de charge.

L’option Self Service Repair

Du coup, si vous préférez conserver votre PEL tout en changeant de batterie sur votre appareil Apple, une option a été mise à disposition. Il s’agit du Self Service Repair, un programme d’entretien et de réparation des iPhone, iPad et MacBook directement par l’utilisateur.

Comment cela fonctionne-t-il ? Vous pouvez vous procurer, en tant que client Apple, des pièces adaptées à votre appareil ainsi que le manuel de réparation sur le Self Service Repair Store parmi un catalogue de plus de 200 pièces détachées et outils. Il est même possible de louer des kits d’outils pour “seulement” 59,95 €. La capacité d’Apple à monétiser chaque once de son activité est une grosse source d’inspiration chez Android-MT.