Apple bannit une appli qui organise des soirées clandestines

Faire la fête durant la pandémie ? Voilà le principe de l’application Vybe Together. Comme vous pouvez en douter, la carrière de l’appli n’a pas été très longue, puisqu’Apple a décidé de bannir Vybe Together de l’App Store sans délai. La marque à la pomme ne pouvait pas sciemment accueillir sur sa boutique une appli qui fait la promotion de soirées secrètes durant la crise sanitaire.

Dans la foulée, TikTok a suivi l’exemple de la firme de Cupertino en supprimant le compte de l’application. Conscients que cela sentait le sapin pour eux, les développeurs de Vybe Together ont préféré effacer leur existence en ligne. Ainsi, le site Web officiel a disparu des radars, tandis que toutes les publications Instagram contenant des photos et des vidéos des soirées organisées via l’appli ont également été supprimées.

Les participants devaient être approuvés

Comme l’expliquent nos confrères du site The Verge, les organisateurs des soirées via Vybe Together devaient approuver tous les participants, et ceux qui l’étaient recevaient l’adresse deux heures avant l’évènement. Bien entendu, tous ces rassemblements festifs sont illégaux aux États-Unis, de fait les organisateurs devaient donc s’assurer que les participants n’étaient pas susceptibles de dénoncer la tenue de la soirée aux autorités.

Selon des déclarations de l’un des fondateurs de l’appli, Vybe Together enregistrait quelques milliers d’utilisateurs. Des centaines d’utilisateurs supplémentaires étaient en attente de validation. Pour postuler, il fallait soumettre son identifiant Instagram et télécharger des photos de vous en train de faire la fête. Un moyen de s’assurer que vous étiez bel et bien un fêtard, et non quelqu’un cherchant à empêcher ces soirées.

Une appli pour « les petits rassemblements »

Sur le site officiel de Vybe Together, les fondateurs de l’appli reconnaissent pourtant le danger de la pandémie, tout en précisant que Vybe Together avait été conçue pour promouvoir les « petits rassemblements » plutôt que les « grandes fêtes ». « Nous sommes conscients que la Covid-19 est un problème de santé majeur pour le pays, nos communautés, nos amis et notre famille. Si nous pouvions tous être isolés, ce problème pourrait disparaître.

Il est très dangereux d’organiser des fêtes à grande échelle. C’est pourquoi nous ne soutenons pas cette idée. Mais Vybe Together est un compromis, pas de grandes soirées, mais de petits rassemblements. Nous pourrions vivre, au moins un peu pendant cette période avec Vybe », écrivent les fondateurs sur le site officiel de l’appli. Quoi qu’il en soit, c’est maintenant de l’histoire ancienne.

