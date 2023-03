Antivirus + VPN : Surfshark One en promo à seulement 3,98 €/mois

Un VPN ne vous protège pas des virus et un antivirus ne dispose pas de VPN. Pourquoi ne pas cumuler les deux dans la même offre avec Surfshark ONE ? Cette formule à seulement 3,98 €/mois propose aussi un navigateur (vraiment) incognito et un système d’alerte pour vos mots de passe compromis.

Vous connaissez peut-être le VPN Surfshark. Ce dernier est un des moins chers du marché tout en proposant des fonctionnalités complètement inédites pour un VPN. Et bien sachez que la société étend son offre avec Surfshark One : le VPN + un antivirus pour mobile et ordinateur + un navigateur incognito garanti sans tracker et Surfshark Alert qui permet de vous prévenir si vos identifiants, mots de passe ou numéros de CB sont compromis. Entrons dans le détail de l’offre Surfshark One…

Surfshark VPN

Surfshark c’est avant tout un VPN avec plus de 3200 serveurs dans 60 pays, mais c’est aussi le seul VPN du marché qui propose un nombre illimité d’appareils à connecter. Il est aussi le seul à intégrer certaines fonctionnalités comme l’usurpation de position GPS et les serveurs à IP statique sans supplément de prix. Vous en voulez encore ? Surfshark propose l’option MultiHop qui permet de faire passer son trafic par deux serveurs dans deux pays différents pour brouiller encore plus les pistes. La nouveauté par rapport à NordVPN et consorts ? Vous pouvez choisir ces deux pays « à la carte » parmi les tous les pays que propose Surfshark.

Surfshark Antivirus

Sur ordinateur ou sur mobile, Surfshark One intègre un antivirus disposant d’une protection d’arrière-plan. Vous êtes automatiquement prévenu lorsque quelque chose de louche se passe. Il est possible de planifier des recherches approfondies et d’analyser le stockage pour scanner les applications et programmes téléchargés, mais pas encore installés.

Surfshark Alert

Surfshark Alert propose de surveiller l’intégrité de vos identifiants en faisant une veille des sites piratés sur l’ensemble du Web. Si vous vous êtes inscrit à un site il y a 5 ans, Surfshark vous préviendra si vos identifiants ont été compromis ! Vous pourrez donc vous désinscrire ou changer votre mot de passe pour éviter un risque de piratage de vos autres comptes. Alert permet de surveiller aussi votre numéro de carte bancaire et bientôt votre numéro de sécurité sociale.

Surfshark Search

Il s’agit d’un navigateur qui ne comprend aucun module, aucune extension, aucune mémoire cache : rien ! Cela permet de chercher des choses sur Internet sans que personne ne sache ce que vos cherchez. Cumulé avec le VPN Surfshark, c’est l’outil idéal pour préserver votre vie privée.