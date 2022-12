Antivirus PC & Android : AVG, Kaspersky, Bitdefender, Avast… Les meilleures promos !

Vous voulez protéger votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette ? En ce moment, 4 antivirus proposent des prix très intéressants sur leur suite de sécurité complète : entre -44% et -62% sur AVG antivirus, Kaspersky, Bitdefender et Avast. C’est l’occasion ou jamais de prendre sa sécurité informatique au sérieux…

Vous avez un antivirus gratuit sur votre PC ou votre Mac ? C’est mieux que rien, mais saviez-vous que les antivirus payants proposent bien plus de fonctionnalités ? Antivol, cloud, VPN, surveillance de votre webcam, gestionnaire de mot de passe, pare-feu, contrôle parental, antitracker, destruction de fichier, etc. Mais avec une version payante vous protégez tous les appareils de la maison : entre 1 et 10 appareils selon la solution que vous choisissez. Bien sûr les mobiles sont de la partie : Android ou iOS. Ces solutions de sécurité complètes sont en ce moment en promotion alors c’est le moment ou jamais de vous protéger… Voici les offres du moment :

1/ AVG Internet Security à 46,99 € pour un an au lieu de 93,99 € (-50%)

AVG Internet Security propose une protection jusqu’à 10 appareils (Windows, Mac, Android, iPhone, iPad…) pour 46,99 € au lieu de 93,99 €/an. Pour ce prix vous disposez d’un blocage des virus et malwares, d’une protection contre les ransomwares, d’une protection contre les sites frauduleux et de phishing, mais aussi de fonctionnalités dédiées aux mobiles : test de sécurité Wi-Fi pour vérifier les points d’accès auxquels vous vous connectez, un antivol avec piège photo, un verrouillage des applications, un coffre-fort de photo et la suppression des publicités. Et si vous en voulez plus, l’offre AVG Ultimate ajoute un VPN pour 61,49 € au lieu de 122,99 €/an (-50 %).

2/ Kaspersky à partir de 19,99 €/an au lieu de 35,99 € (-44%)

Les antivirus gratuits ont des avantages, mais aussi des inconvénients comme des messages publicitaires et des fonctionnalités absentes. Il faut dire que pour se démarquer, les gros éditeurs proposent bien plus qu’un simple antivirus. C’est le cas du célèbre Kaspersky puisque ce dernier propose énormément de fonctionnalités, même dans sa version « Standard » : une protection des paiement en ligne et un module d’optimisation des performances. Le hic avec cette formule c’est qu’il faudra payer un supplément pour chaque appareil supplémentaire. Pour une machine, le prix est de 19,99 €/an, mais pour 3 il faudra payer 23,99 € et 27,99 pour 5 appareils. Vous voulez aussi le VPN ? Il faudra prendre la formule Kaspersky Plus à 25,99 € (3 appareils : 29,99 € – 5 appareils : 33,99 €).

3/ Bitdefender Total Security à 31,99 € au lieu de 84,99 € pour un an (-62%)

Dans la suite de sécurité Bidefender Total Security, on trouve énormément de fonctionnalités avancées : un contrôle parental pour protéger vos enfants en ligne, un VPN sécurisé pour une confidentialité totale, des technologies novatrices pour vous protéger contre les attaques « zero day » et une détection imbattable des menaces pour stopper les malwares sophistiqués. Quels que soit l’appareil sur lequel vous l’installer, il existe des fonctionnalités dédiées : protection en temps réel, prévention des menaces réseau, antispam, anti-phishing, anti-ransomware, analyse de vulnérabilité, anti-trackers, antivol, protection de la webcam, gestionnaire de mot de passe, destruction de fichiers, protection sur les réseaux sociaux, etc. Le protection est valable sur 5 appareils et pour 29,99 €/an de plus vous profitez d’un VPN.

3/ Avast Premium Security à 46,68 €/an au lieu de 93,99 € (-50%)

Avast est l’antivirus gratuit le plus utilisé en France, mais saviez-vous que sa version payante Premium Security est sans doute un des plus complet du marché : possibilité d’attacher 10 appareils, sécurisation des achats en ligne, protection des données confidentielles, protection contre les ransomwares et surtout un essai gratuit de 30 jours sans sortir sa carte bancaire. Avast propose aussi une offre nouvelle : Avast One. Il s’agit d’un abonnement mensuel normalement facturé 7,50 €, mais qui se retrouve à 2,99 €/mois en ce moment. Cette offre comprend une protection sur 5 appareils différents (PC, Mac, Android et iOS), des outils avancés de confidentialité, une alerte en cas de compromission de vos mots de passe, un blocage des arnaques sur votre téléphone, mais surtout un VPN illimité avec plus de 50 emplacements.

Et si vous cherchez juste un VPN, sachez que le service CyberGhost est en ce moment proposé à seulement 2,03 €/mois : c’est quand même -83% de réduction avec 4 mois gratuits et 45 jours pour tester gratuitement…