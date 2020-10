Antivirus Android : problèmes et solutions pour protéger son smartphone

On entend parfois que les antivirus sous Android ne servent à rien car le PlayStore filtre les applications qui en contiennent. Or c’est faux. Avec les milliers d’applications qui sont ajoutés chaque semaine, Google passe régulièrement à côté d’un malware ou d’un autre. Pour mettre son smartphone à l’abri de la vérole numérique, il y a des solutions…

Les cas se multiplient. Entre les malwares qui vous espionnent, ceux qui dévalisent votre compte en banque, ceux qui affichent des tonnes de publicités et les ransomwares de plus en plus puissants, les risques de contaminations sont variés. Et la plupart du temps, il ne s’agit pas de prises de risque inconsidérées des utilisateurs comme une application sous forme d’APK téléchargée sur un site tiers, mais bien d’applis du Google Play Store !

Alors qu’il était coutume de dire que les antivirus Android ne servent à rien, ce n’est tout simplement plus vrai et de nombreuses marques d’antivirus avec pignon sur rue renouvellent leurs produits dédiés au marché mobile comme Norton, Avast ou Kaspersky. Notez d’ailleurs que lorsque vous achetez un antivirus pour votre ordinateur, vous disposez aussi d’une licence pour la version mobile payante (Android et iOS).

AVG Internet Security : une licence annuelle pour tous vos appareils

Mais celui qui a attiré notre attention c’est AVG AntiVirus pour Android. Il est en effet inclus dans l’offre AVG Internet Security qui propose une protection jusqu’à 10 appareils (Windows, Mac, Android, iPhone, iPad…) pour 59,99 € au lieu de 89,99 €/an. Ce qui revient à moins de 5 euros par mois. Pour ce prix vous disposez d’un blocage des virus et malwares, d’une protection contre les ransomwares, d’une protection contre les sites frauduleux et de phishing, mais aussi de fonctionnalités dédiées aux mobiles plutôt intéressantes :

Test de sécurité Wi-Fi > Pour vérifier les points d’accès auxquels vous vous connectez.

> Pour vérifier les points d’accès auxquels vous vous connectez. Localisation et antivol avec piège photo > Vous savez où se trouve votre appareil et il prend même une photo du voleur !

> Vous savez où se trouve votre appareil et il prend même une photo du voleur ! Verrouillage des applications > Impossibilité d’accéder aux applis pour un voleur où quelqu’un qui trouverait votre téléphone.

> Impossibilité d’accéder aux applis pour un voleur où quelqu’un qui trouverait votre téléphone. Coffre-fort de photo > Protégez vos photos !

> Protégez vos photos ! Suppression des publicités > Économisez de la bande passante et gagnez en confort…

Si vous en voulez plus, l’offre AVG Ultimate ajoute un VPN pour 79,99 € au lieu de 119,99 €/an.