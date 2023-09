Anonymat : non, les VPN ne vont pas être interdits… pour l’instant.

Dans les grandes lignes, que dit cet amendement au projet de loi ? Pour faire simple, les hébergeurs et FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) sont tenus de “mettre en place des mécanismes de détection permettant d’identifier une connexion” depuis un VPN et, le cas échéant, bloquer un certain nombre d’interactions pour l’utilisateur ciblé : publications, commentaires ou interactions autre que la consultation simple des contenus.

Un amendement polémique

Sans surprise, le texte crée des remous. Les raisons sont nombreuses : atteinte à la vie privée, remise en question de la neutralité du net, changement technologique pour certains secteurs mais aussi impréparation technique. Car oui, au-delà des considérations éthiques et morales, la mise en place fonctionnelle d’un tel verrou est extrêmement complexe.

Petit rappel : une adresse IP est indiscernable officiellement : rien ne dit si son usage est pour un accès à la maison à l entreprise en datacenter en VPN ou que sais-je.

Et les VPN sont à usage multiples : personnel, entreprise, sécurisation de réseau non sur …

Inapplicable — 🐘 Benjamin Sonntag 🐙 (@vincib) September 16, 2023

Au premier rang des inquiétudes techniques, la distinction faite de l’usage d’un VPN. Car, si certains s’en servent à des fins malveillantes, un grand nombre d’usagers intègrent cet outil à leur écosystème pour des raisons de sécurité, des obligations professionnelles, la consultation de contenus accessibles en France… Alors, comme souvent avec ce genre de textes, on craint la double sanction : une obligation non applicable mais qui viendrait, de surcroît, impacter une majorité d’usagers non concernés par les actes ciblés.

Quels sont les autres grands axes du projet de loi ?

Retournement de situation, face à la levée de boucliers provoquée par son texte, le député à l’origine de l’amendement a décidé de le retirer. Fin de parcours donc pour le CS 553, qui aura cependant su relancer le débat sur l’anonymat en ligne durant sa courte existence.

Dans le cours d’une discussion législative, un amendement peut avoir deux objectifs : celui d’apporter un correctif, qu’on souhaite voir adopté, au texte de la proposition ou du projet de loi ; celui d’ouvrir un débat sur un sujet qu’on estime insuffisamment pris en compte dans… pic.twitter.com/lBzLdBaDNk — Mounir Belhamiti (@MounirBelhamiti) September 17, 2023

Pour autant, les utilisateurs de VPN sont encore au cœur d’un certain nombre d’amendements au projet de loi, qui sera étudié à partir du 19 septembre par la commission spéciale du Parlement. On y retrouve ainsi, pêle mêle :

Une proposition pour bloquer automatiquement toute personne se connectant via un VPN à un site pour adulte.

Un amendement pour interdire la souscription à un VPN pour un mineur, sauf accord parental.

Un autre texte souhaitant renforcer la lutte contre les VPN utilisés pour contourner les barrières d’âges sur les sites pour adultes.

Une demande d’obligation des entreprises proposant des VPN à empêcher l’accès à des réseaux non soumis à la législation française ou européenne.

Le législateur semble donc avoir pris en grippe les utilisateurs de VPN. Et, pour ces textes, les mêmes questions se posent : quelle est leur base technique, leur applicabilité concrète ainsi que leur adaptation aux divers textes encadrant le droit à la vie privée ?