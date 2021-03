Anniversaire NordVPN : l’abonnement 2 ans passe à 2,97 € / mois

Anniversaire NordVPN : l’abonnement est à 2,97 € / an

Est-ce bien la peine de rappeler les avantages qu’offrent les VPN ? En plus de permettre d’accéder à des contenus bloqués dans certains pays, ces derniers permettent également de sécuriser sa navigation sur Internet. De plus, l’utilisation d’un VPN renforce votre anonymat sur le web en masquant automatiquement votre adresse IP. Un élément essentiel pour conserver votre confidentialité.. Certains services proposent de surcroît des outils contre les malwares et logiciels malveillants. Bref, comme vous le disions les VPN ne présentent que des avantages.

NordVPN fait partie des meilleurs VPN du marché en 2021. En plus d’offrir un grand nombre de fonctionnalités, il est totalement transparent et ne dévoile rien sur vous ou vos données puisqu’il ne collecte rien. Pour son anniversaire, le tarif de l’abonnement passe à 2,97 € par mois pendant 2 ans soit 71,20 € au lieu de 229,44 €. Et pour fêter ça, vous avez également la possibilité de gagner au tirage au sort une période gratuite allant de 1 mois à 2 ans.

Avec plus de 5000 serveurs répartis dans 58 pays, il y a de quoi faire avec NordVPN. Très à cheval sur la sécurité, le service propose la technologie de chiffrement AES 256 bits afin d’éviter toute tentative d’interception par un tiers, les protocoles OpenVPN et IKEv2.

On retrouve aussi la protection contre les fuites DNS ou lors d’une connexion à un réseau WiFi non sécurisé et également des options basiques comme le Kill Switch. Parmi les fonctionnalités intéressantes qu’offre NordVPN, on retrouve les serveurs dédiés pour des échanges P2P ou pour le protocole Tor.

Il est même possible de doubler le VPN (la connexion passera par deux pays différents) ou de masquer au réseau que vous utilisez un VPN (obfuscated server). Une fois l’abonnement souscrit, vous pouvez l’utiliser sur les appareils sous Windows, MacOS, Linux, Android et iOS. Enfin, autre atout non négligeable, avec un seul compte, vous pourrez installer NordVPN sur six appareils différents.