Anniversaire NordVPN : économisez -68% et gagnez jusqu’à deux ans gratuits !

C’est l’anniversaire de NordVPN à cette occasion le service VPN le plus populaire propose une opération spéciale qui permettra à ses nouveaux abonnés de profiter non seulement d’une promo à -68%, ce qui ramène le prix de NordVPN à 2,97 € par mois, mais également de gagner de 1 mois à deux ans de service gratuit en plus !

Pour profitez de cette offre, il faudra vous rendre sur cette page, choisir l’abonnement 2 ans de NordVPN. Cela revient à seulement 2,97 € par mois (soit 71,20 euros en tout) ! Selon votre chance vous receverez ensuite 1 mois, 1 an ou 2 ans d’abonnement supplémentaires offerts, qui seront ajoutés à l’abonnement que vous venez de souscrire. Facile. Notez enfin que vous aurez 30 jours pour changer d’avis avec remboursement total si vous n’êtes pas satisfait ou si finalement vous péférez surfer sans filet.

Pourquoi un VPN d’ailleurs ? Parce que l’anonymat et la vie privée sont plus que jamais mis en danger. Entre les gouvernements, les pirates, les arnaqueurs, les GAFAM et les menaces qui pèsent sur la neutralité du Net : la mise en place d’un filtre entre vous et Internet est loin d’être superflue.

NordVPN est un des acteurs majeurs du secteur. Non seulement il ne garde aucune informations sur vous (cet aspect est certifié par le cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers), mais il propose énormément d’options que vous souhaitiez vous protéger, outrepasser les géolocalisations (Netflix & Disney+ US), télécharger en P2P «à l’ancienne» ou pouvoir vous connecter à Internet depuis une dictature (Chine, Biélorussie et demain… la France).

Mais c’est quoi NordVPN au juste ?

Sécurité et vitesse avec le nouveau protocole NordLynx dérivé du solide WireGuard

La possibilité de domicilier son IP dans 59 pays (5500 serveurs)

Des serveurs spécialisés (P2P, stream, Tor, double VPN, obfuscated, etc.)

6 appareils protégés avec un seul compte

Blocage des malwares et des pubs

KillSwitch en cas de souci & protection contre les fuites DNS

Et si vous voulez profiter de la guerre des prix en cours pour trouver un VPN encore moins cher, sachez que l’excellent CyberGhost propose en ce moment une offre à -83% qui revient à 2 €/mois, et Surfshark ne fait pas mal non plus avec une promo à -81% qui revient à 2,05€/mois. Enfin pour un comparatif complet et toutes les infos sur les meilleurs VPN du marché, rendez-vous directement sur notre page dédiée au sujet.