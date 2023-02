Animés gratuits : comment voir des centaines d’épisodes sur YouTube ?

La société américaine VIZ Media a gratuitement mis en ligne des centaines d’épisodes d’animés : Naruto, Death Note, Hunter x Hunter, etc. Ils sont malheureusement bloqués en France, mais si vous avez un VPN, cela règle le problème…

VIZ Media est une maison d’édition américaine spécialisée dans le manga et l’animation japonaise. La société possède naturellement une chaîne YouTube pour diffuser des bandes annonces ou des émissions, mais dernièrement elle a mis en ligne des tonnes d’épisodes d’animés aussi varié que Sailor Moon (238 épisodes), Inuyasha (197), Naruto (220), Hunter x Hunter (148) ou Death Note. On retrouvera d’ailleurs l’intégralité des 37 épisodes de cette série formidable et plutôt récente par rapport au reste du catalogue.

En japonais sous-titré…

Peu connus chez nous, les 50 épisodes de la série Mr. Osomatsu d’origine sont aussi présents. Pour en profiter dans l’ordre, il faudra aller dans la section Playlists de la chaîne. Notez que tous ces animés sont disponibles en VO japonaise avec des sous-titres incrustés en anglais. La partie Movie est un peu moins folichonne avec peu de bons titres, à part peut-être le Mazinger Z : Infinity qui vaut le détour si vous aimez l’illustre prédécesseur de Grendizer (Goldorak).

Certes, on trouve Naruto et Hunter x Hunter sur Netflix, mais les autres sont inédits ailleurs… Et puis tout le monde n’a pas Netflix ! Incroyable, non ? Bien sûr, VIZ Media a verrouillé son offre pour éviter les querelles au niveau de la propriété intellectuelle (elle ne dispose des droits que dans certains pays). Il faudra du coup utiliser son VPN pour accéder à ces playlists. Prenez une IP américaine et connectez-vous à la chaîne pour en profiter.

Si vous n'avez pas de VPN, il serait peut-être temps de vous y mettre : de plus en plus de contenus sont bloqués en France : censure, géolocalisation, bridage, etc. Avec un VPN vous pouvez profiter de la Formule 1 gratuitement, de certains matchs de foot, de vidéos Netflix supplémentaires, etc.