Animap : l’annuaire des professionnels anti-passeport sanitaire

Comme vous le savez peut-être, le gouvernement compte mettre en place dès le 9 juin un passeport sanitaire. D’après le Premier ministre Jean Castex, « ce pass contiendra une preuve de vaccination, de test négatif ou toute preuve d’une non-contamination au virus, afin de pouvoir se déplacer ». Vous vous en doutez, cette mesure a fait polémique, certains y voyant un moyen de rendre la vaccination obligatoire.

Du côté de l’exécutif, on se veut rassurant, précisant que ce pass sanitaire, qui passera d’ailleurs par TousAntiCovid, devra être présenté uniquement pour accéder à « des lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions ». En outre, ce document serait aussi exigé pour voyager au sein des pays de l’UE, et vers la Corse et les Antilles françaises. Ce que l’on retient surtout, c’est que ce pass sanitaire ne sera donc pas demandé pour entrer dans un commerce.

Seulement, cela reste encore à confirmer, le Parlement devant encore affiner le dispositif. Face à ces incertitudes, de nombreuses entreprises françaises ont décidé de se regrouper sur un annuaire spécial baptisé Animap.fr. Le principe est simple : « Il s’agit d’un répertoire d’industries et de produits, pour les entreprises de tous les secteurs, n’excluant personne, vacciné ou non, testé ou non, et qui permettent à tous d’accéder librement à leurs produits et services ».

Pour les commerçants qui ne veulent pas restreindre leur accès

Vous l’aurez donc compris, Animap réunit donc les commerçants et les professionnels qui n’exigeront jamais de test PCR ou de pass sanitaire à leurs clients. Pour l’heure, 476 prestataires ont rejoint la version française d’Animap. Vous pouvez d’ailleurs retrouver sur le site une carte complète du pays, sur laquelle vous pourrez avoir un aperçu global des entreprises qui ont rejoint Animap. On note par exemple une concentration élevée de ces commerces anti-passeports sanitaires dans la capitale, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône près de Marseille ou encore dans dans les Pays de la Loire.

Notez que si vous êtes commerçant, et que vous adhérez aux positions défendues par Animap, il est possible d’enregistrer sa société, à condition que son siège social se trouve en France. Précisions qu’Animap existe dans plusieurs pays européens, comme l’Italie, l’Allemagne, la Suisse ou encore l’Autriche. « Avec le passeport vaccinal prévu dans un avenir proche, seront désavantagées et exclues toutes les personnes qui ne veulent pas se faire injecter ce vaccin Covid-19 en phase expérimentale. La réponse à cet apartheid vaccinal imminent est Animap », écrit le collectif.