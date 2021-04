Android : 5 astuces pour donner une seconde vie à votre smartphone

Les smartphones, ces appareils high-tech que l’on utilise au quotidien des heures durant voient leurs performances diminuer. Cela vous est certainement arrivé de ressentir un agacement lorsqu’une application mettait une éternité à s’ouvrir. Ou alors vous avez perdu patience pendant le chargement d’une page Web sur votre mobile.

Si l’acquisition d’un nouveau mobile est une solution envisageable, sachez qu’avant d’en arriver là, d’autres existent. Nous vous proposons de voir ensemble 5 astuces qui permettront de donner un second souffle à votre téléphone Android.

► Libérez de l’espace de stockage

Un smartphone surchargé niveau stockage est sans doute la première cause de ralentissements. Libérer de l’espace est un moyen efficace de booster ses performances. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone et éliminez les fichiers, vidéos, photos et applications dont vous n’avez pas besoin. Si votre appareil dispose d’une carte microSD, vous pouvez également les transférer sur cette dernière afin de ne pas surcharger l’espace système dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale.

► Désinstallez les applications superflues

La deuxième astuce consiste à faire un grand ménage dans vos applications. Afin que votre smartphone retrouve sa jeunesse d’Antan, il est judicieux de ne pas le surcharger. Faites un tour rapide des applications que vous n’utilisez pas ou très rarement. Pour les désinstaller rapidement, deux solutions s’offrent à vous. En vous rendant dans le Play Store ou en maintenant appuyé sur l’icone de l’application puis en sélectionnant l’option Désinstaller. Moins d’applications un smartphone dispose, plus rapidement il fonctionnera. Plus il est chargé, et plus il ramera.

► Veillez à disposer des dernières mises à jour

Si les développeurs d’applications Android déploient régulièrement des mises à jours, ce n’est pas pour rien. En plus d’intégrer des patchs pour renforcer leur niveau de sécurité, d’autres petits correctifs sont apportés. Notamment dans le but de proposer aux utilisateurs une expérience optimale. Ne pas mettre à jour vos applications peut donc entraîner des ralentissements et dans certains cas, faire planter votre smartphone. Pour vérifier que les dernières mises à jours ont été installées, il suffit de vous rendre sur le Play Store. Une astuce facile à mettre en place !

► Ne surcharger pas l’écran de Widgets

Les Widgets sont très utiles sur Android. Ces raccourcis permettent d’accéder rapidement à certaines informations telles que la météo ou les dernières actualités. Cela dit, en abuser peut faire ralentir votre smartphone. En effet, les widgets sont actifs en permanence et puisent dans les ressources de votre mobile. S’il y en a trop, votre smartphone aura tendance à être moins réactif. Gardez seulement ceux qui vous semblent essentiels et supprimez les autres. Vous remarquerez alors que moins de Widgets = un smartphone plus réactif.

► Évitez les fonds d’écran animés

Les fonds d’écran animés sur smartphone c’est agréable visuellement. Mais qu’est ce que ça consomme ! En plus de pomper la batterie de votre smartphone, les fonds d’écran animés ont besoin des ressources CPU pour fonctionner. En d’autres termes, à chaque déverrouillage de votre écran, le système l’active telle une application ordinaire. Si en plus vous ouvrez une, voire deux ou trois applications, vous ne lui facilitez pas la tâche et sa réactivité sera mise à mal.

