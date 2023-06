Android vs iPhone ? Les utilisateurs changent de camp ! Et vous ?

Dans l’étude du CIRP, on comprend donc pourquoi, d’année en année, de plus en plus d’utilisateurs de smartphones se tournent vers iOS. Pour plus de la moitié des personnes interrogées, 53%, le choix de l’iPhone se fait pour des questions de fiabilité technique. En comparaison avec le système d’exploitation de Google, souvent victime de bugs et autres erreurs, il est vrai qu’Apple propose un environnement plus stable pour l’utilisateur.

Les utilisateurs à la recherche de nouveautés

Dans cette guerre des géants, Apple bénéficie d’un avantage incontestable. Le fabricant californien développe et maintient un système d’exploitation conçu pour un seul smartphone, facilitant les mises à jour ainsi que l’ajout de fonctionnalités. Pour Android, la fragmentation des gammes avec une myriade de constructeurs rend l’entretien logiciel complexe.

Une situation qui ralentit aussi l’arrivée de nouvelles fonctionnalités sur Android, là où iOS est généralement en avance. Un argument avancé par 26% des switchers, convaincus par les arguments marketing de la marque à la pomme. Capteurs photo, fonctionnalités et modernisation de l’interface sont autant d’éléments qui semblent convaincre les utilisateurs d’Android à passer sur iPhone.

De manière plus marginale, 15% des personnes interrogées indiquent se tourner vers iPhone pour des raisons de prix. Un élément propre à l’Amérique du Nord, où le prix de base d’un smartphone Apple est de 799 dollars, soit 747,11 euros. La comparaison n’est donc pas possible en Europe, où les iPhone sont vendus à partir d’environ 1 000 euros. Une différence de prix qui explique en partie la plus faible présence d’Apple sur le vieux continent.

Au final, cette étude démontre surtout la faible marge de manœuvre d’Android. Les raisons techniques, avancées par 79% des switchers, sont en effet grandement dues à l’environnement fragmenté de l’OS de Google. L’arrivée prochaine d’Android 14 va-t-elle changer la donne ? Honnêtement, c’est mal parti…