Android : votre téléphone est-il condamné à l’obsolescence ?

L’un des atouts majeurs lorsqu’on achète un iPhone est sa longévité, car Apple assure des mises à jour de sécurité pendant longtemps, même pour ses anciens modèles. Chez Android, en revanche, c’est un casse-tête. Chaque fabricant a sa propre manière de gérer les mises à jour et de communiquer dessus, rendant opaque la durée de vie des modèles. Si certains constructeurs comme Samsung et maintenant Google cherchent à inverser la tendance, mieux vaut pour l’heure se reposer sur des outils tiers pour trouver l’information.

Est-ce que mon smartphone recevra d’autres mises à jour ?

Certes, tous les fabricants ne communiquent pas de manière égale sur la durée de vie logicielle de leurs modèles. Mais des passionnés d’Android ont pris sur eux et ont lancé un site complet, qui vous permet de visualiser combien de versions d’Android votre smartphone recevra. Il s’agit d’Android Update Tracker. Depuis la matrice, vous pouvez suivre les futures mises à jour prévues pour chaque modèle, marque par marque, en fonction de la certitude des informations disponibles.

Ainsi, les données sont réparties selon une hiérarchie de certitude d’informations :

Modèle lancé avec cette version (en vert foncé avec une étoile)

Mise à jour déjà déployée sur ce modèle (en vert foncé)

Mise à jour finale du modèle (en vert foncé avec une croix)

Mise à jour prévue sur ce modèle (en vert clair)

Mise à jour peu probable sur ce modèle (en orange)

Mise à jour non prévue sur ce modèle (en rouge)

Grâce à un code couleur simple, Android Update Tracker distingue donc clairement entre informations vérifiées et rumeurs ou annonces non officielles. Ainsi, d’un simple coup d’œil, vous pouvez connaître la durée de vie de votre smartphone en fonction des mises à jour annoncées. Il est aussi possible de passer par le moteur de recherche du site pour chercher des informations sur un modèle précis.

Mises à jour et patchs de sécurité : du mieux chez Android

Bien sûr, l’outil reste limité aux informations accessibles, communiquées par les constructeurs. La qualité de ces données varie logiquement d’un fabricant à l’autre. Mais elle ne pourra que valoriser les acteurs du secteur qui s’engagent pour une plus grande transparence et une durée de vie allongée des modèles. Des stratégies de plus en plus fréquentes chez Android, à l’instar de Samsung et OnePlus garantissant 4 ans de mises à jour majeures, et bientôt Google qui devrait proposer des Pixel à la durée de vie équivalente à un iPhone.