Android : un malware qui touche plus d’un million de smartphones

Un nouveau malware a récemment été découvert. Il réussissait à faire passer les smartphones Android pour des TV et boitiers connectés dans le but de récolter des revenus publicitaires. Explications.

Après le malware Joker, c’est au tour d’un botnet de faire des ravages. Repéré par la firme de cybersécurité Human (anciennement White Ops), ce malware a été baptisé Pareto d’après le principe du même nom, (aussi appelé loi de Pareto), il s’agit d’un phénomène empirique constaté dans certains domaines : environ 80 % des effets sont le produit de 20 % des causes.

Plus d’un million d’utilisateurs auraient été victimes de Pareto. Ce dernier aurait profité de l’engouement suscité pour les services de streaming vidéo tels que Netflix en cette période de confinements. Réputé comme étant l’un des plus sophistiqué du genre, il a été créé dans le but d’exploiter l’écosystème publicitaire de la télévision connectée (CTV).

Les hackers ont ciblé plus d’un million d’utilisateurs de smartphones Android dans le but de récolter des revenus publicitaires. Le botnet a ainsi réussi à se faire passer pour plus de 6.000 modèles de TV et boîtiers connectés. La majorité des appareils se connectaient à des liens publicitaires à l’insu de leurs propriétaires, ce en moyenne 650 millions de fois par jour.

Dans une déclaration, Tamer Hassan, CEO et cofondateur de Human explique « CTV offre d’immenses possibilités aux services de streaming et aux marques pour s’engager auprès des consommateurs par le biais de contenus et de publicités attrayants ». […] « C’est pour cette raison qu’il est extrêmement important pour l’écosystème CTV et les marques de travailler de manière conjointe par le biais d’une chaîne d’approvisionnement publicitaire protégée collectivement afin de s’assurer que la fraude soit bien reconnue, traitée et éliminée le plus vite possible « .

29 applications Android et 36 applications Roku touchées

Depuis un an au moins, le malware a réussi à infecter 39 applications Android au sein du Play Store. D’après les recherches menées par Human, les smartphones Android se connectaient toutes les 30 secondes à un serveur de commande et contrôle afin de vérifier de nouvelles instructions.

Une fois identifié, Human a aussi pu mettre en évidence 36 applications infectées, cette fois-ci sur les appareils Roku. Cela dit, il s’est avéré que ces derniers étaient bien moins actifs que ceux sur Android. La firme s’est dernièrement félicité dans un tweet d’avoir collaboré avec Google, The Trade Desk, Magnite, Omnicon Media Group et Roku et réussi à éliminer ce qu’il considèrent comme le botnet le plus sophistiqué découvert à ce jour.

Source : Futura Tech