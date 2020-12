Android & obsolescence : date fatidique repoussée à 2024 pour les vieux smartphones

Tandis que les smartphones sous Android Nougat ou antérieur s’apprêtaient à ne plus pouvoir accéder à certains sites dès 2021, l’entreprise Let’s Encrypt affirme avoir trouvé la solution.

Souvenez-nous, en novembre 2020, vous avez pu lire dans nos colonnes qu’un grand nombre de smartphones fonctionnant sous une version d’Android antérieure à Nougat 7.1 n’allait plus pouvoir accéder à certains sites Internet. La faute à la fin du partenariat entre Let’s Encrypt (partenaire de Mozilla) et l’autorité de certification IdenTrust au 1er septembre 2021.

Les deux sociétés ont co-développé le certificat DST Root X3, un certificat extrêmement répandu. En parallèle, Let’s Encrypt a lancé de son côté son propre certificat pour les sites sous HTTPS : ISRG Root X1. Le problème était alors le suivant : à la fin du partenariat entre les deux structures en septembre 2021, tous les smartphones et tablettes fonctionnant sur une version antérieure à Nougat 7.1.1 et équipés du certificat DST Root X3 ne pourront plus accéder aux sites Internet en HTTPS ayant pour certificat racine ISRG Root X1.

De fait, les utilisateurs propriétaires de smartphones Android sous une version antérieure à Nougat 7.1.1 ne pourront plus accéder à 30% des sites Web. Pour éviter ce problème, Let’s Encrypt proposait alors deux solutions : changer de smartphone ou bien télécharger le navigateur Mozilla Firefox sur votre smartphone (totalement gratuit). En effet, Mozilla est partenaire de Let’s Encrypt et utilise sa « propre liste de certificats racine de confiance » y compris le ISRG Root X1.

Une compatibilité étendue jusqu’en 2024

Finalement, on apprend ce mercredi 23 décembre 2020 que Let’s Encrypt travaille actuellement pour étendre la compatibilité des anciens smartphones Android. En effet, la société assure collaborer avec IdenTrust pour permettre à ses certificats (le ISRG Root X1) de fonctionner sur des systèmes d’exploitation plus anciens.

En outre, IdenTrust a accepté de prolonger la compatibilité entre les deux certificats durant trois ans supplémentaires. De fait, les smartphones sous une version antérieure à Nougat 7.1.1 pourront accéder à l’ensemble des sites Internet jusqu’en 2024. Une excellente nouvelle pour les millions d’utilisateurs qui s’apprêtaient à changer de smartphone avant la date fatidique en septembre 2021.

