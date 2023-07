Android KitKat c’est fini ! Google débranche l’OS après 10 ans

Sorti en octobre 2013, Android KitKat 4.4 n’aura pas le temps de souffler ses 10 bougies. Certes les appareils sortis à cette époque se font rares et les patchs de sécurité ne sont plus assurés depuis des années, mais Google a décidé de ne plus autoriser les mises à jour des applications via son Google Play Services. Cela signifie qu’au fur et à mesure les applis ne fonctionneront tout simplement plus sur ces appareils.

10 ans c’est une éternité dans le monde des nouvelles technologies et rares sont les appareils encore en circulation qui utilisent ce système. Selon Google, seulement 0,5 % des smartphones se connectent à Internet avec Android 4.4.

Google has updated the Android version distribution statistics shown in Android Studio to reflect the latest data as of May 30, 2023. Here's how the % of (GMS Android) devices has changed since January 2023 when the stats were last publicly updated.

– Android 13: 5.2% – 15%

-… pic.twitter.com/ruaGZhgd6y

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 5, 2023