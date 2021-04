Android : Faux colis manqué et arnaque au SMS vérolé

Baptisé FluBot, ce spyware cible les smartphones Android et dérobe les informations sensibles des utilisateurs telles que les mots de passes et informations bancaires. Mi-avril, un autre malware se cachait dans un SMS. Assez semblable à FluBot, il se propageait en invitant ses victimes à installer une application (qui était invisible dans votre écran d’accueil).

Si vous avez reçu un SMS vous avertissant d’une livraison de colis manquée, il se peut bien qu’il s’agisse d’une tentative d’arnaque. De type banker, FluBot est également connu sous les noms Cabassous ou encore FedEx Banker. Les hackers l’ont créé dans le but de récupérer vos informations bancaires et mots de passe. Très actif au Royaume-Uni, un message d’avertissement a été publié sur le site du National Cyber Security Centre (NCSC) pour informer les personnes des éventuels risques encourus.

Repéré pour la première fois en décembre 2020, FluBot vise de nombreux pays. Début mars, les autorités ont réussi à arrêter quatre malfaiteurs à l’origine de cette attaque cybercriminelle. Cela dit, d’autres personnes continuent à propager des campagnes SMS, notamment au Japon et en Europe.

Comme sa dénomination le laisse entendre (banker), le malware FluBot a un but précis : s’approprier vos identifiants de comptes bancaires afin d’en vider leur contenu. Comment ? La victime reçoit un SMS d’un expéditeur se faisant passer pour un service de transport comme FedEx. Ce dernier les informe d’une livraison soi-disant manquée, ou encore que leur colis se trouve en transit.

#Cabassous (#FluBot) actors are heavily developing new overlay targets and also performing an environmental checks (av) before it executing the banker payload. Interesting new countries and developments coming from this private group in such a short period of time. pic.twitter.com/0pWXHaMa1j

— ThreatFabric (@ThreatFabric) April 26, 2021