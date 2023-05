Android en souffrance, Google en PLS ?

C’est l’institut de recherche Counterpoint, spécialisé dans l’analyse stratégique pour l’industrie technologique, qui révèle ces chiffres. Dans une étude centrée sur le marché américain, le cabinet révèle une baisse des ventes de smartphones, mais aussi un renforcement de la présence d’Apple et de ses iPhone sur le marché.

Entre 2022 et 2023, selon l’institut Counterpoint, les expéditions annuelles sur le marché US ont baissé de 17%. Une situation liée à tout un tas de facteurs économiques, mais qui n’impacte pas toutes les catégories de smartphones de la même manière. Ainsi, les téléphones pliables bénéficient toujours d’un effet nouveauté et continuent leur croissance.

Here is our latest research on US smartphone shipments that decline in Q1 2023 due to high #inflation and #inventory correction, however, #Apple shares increased!

Some key takeaways here:

– Shipments declined 17% YoY in Q1 2023 due to inventory correction and weak consumer… pic.twitter.com/NuTNYc8XYx

