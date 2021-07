Android Earthquake Alerts System : alerte aux séismes sur votre smartphone !

En juin 2021, Google a déployé son système d’alertes sismiques Android dans neuf pays supplémentaires (il était déjà en place aux USA) : Grèce, Nouvelle-Zélande, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan, Ouzbékistan et Philippines. Joli timing pour les habitants de cet archipel puisqu’un tremblement de terre de magnitude 6,7 a frappé le pays le 24 juillet dernier. Les habitants possesseurs d’un mobile Android ont donc pu être avertis de l’imminence du tremblement de terre quelques secondes avant le début des secousses par la sonnerie de leur smartphone.

But kudos to android/google's notif about the earthquake. It was accurate as hell! After receiving that notif, seconds after lumindol nga. Huhsush keep safe everyone!

— wen (@sunlightmirae) July 23, 2021