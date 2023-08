Android Auto 10.1 : comment installer cette nouvelle version ?

En juillet 2023, Google a déployé la mise à jour 10.1 de son interface pour voitures, Android Auto. Une update des plus discrètes. En effet, l’éditeur n’a même pas communiqué sur son déploiement. Découvrez toutes les nouveautés apportées par cette dernière version et comment l’installer sur votre ordinateur de bord !

Quelles nouveautés pour Android Auto 10.1 ?

Le déploiement grand public de cette nouvelle version d’Android Auto s’est fait dans le plus grand des secrets. Pour une raison inconnue, Google n’a quasiment pas communiqué dessus et, cerise sur le gâteau, n’a diffusé aucune note de mise à jour. D’abord déployée auprès des bêta-testeurs, il semblerait selon les premiers retours que cette version 10.1 se concentre sur des corrections de bugs et des optimisations de performances.

Coolwalk aux commandes

Cette mise à jour se fait dans un contexte particulier pour Android Auto. Alors que Google continue d’abreuver son logiciel pour véhicules en mises à jour, l’entreprise continue d’avancer dans le déploiement de la nouvelle version de sa solution : Coolwalk. Celle-ci embarque avec elle une toute nouvelle interface, favorisant notamment l’utilisation simultanée de plusieurs applications en écran séparé.

Comment installer la dernière version Android Auto ?

Vous souhaitez passer votre système Android Auto à la dernière version disponible ? Si la mise à jour ne se fait pas automatiquement, voici comment passer à la dernière version du logiciel :

Tout d’abord, rendez-vous sur le Play Store, puis sur la page Android Auto, afin de vérifier si une mise à jour est disponible. Le cas échéant, appuyez sur Mettre à jour .

. Si ce n’est pas le cas, rendez-vous sur cette page.

Téléchargez l’APK du logiciel sur votre appareil.

Lancez l’installateur pour opérer la mise à jour

Assurez-vous du bon accès aux autorisations nécessaires à la dernière version du logiciel.

C’est tout bon, Android Auto est en version 10.1 !