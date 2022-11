Android 2023 : 3 innovations qui vont révolutionner vos smartphones

Avec la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2, les possibilités en termes de qualité vidéo vont pouvoir être poussées encore plus loin. Avec un duo de capteurs et un processeur qui auront la possibilité de gérer 240 images de 33 millions de pixels par seconde, la seconde génération de 8K60P HDR va totalement bouleverser le monde de la vidéo mobile. Bien évidemment, on ne pourra pas profiter de cette qualité d’image sur un écran de smartphone, un appareil HDR pouvant gérer 60 images / secondes est nécessaire.

Intérêt limité donc ? Oui, si vous souhaitez uniquement visionner vos films de vacances en qualité cinéma. Cependant, pour les professionnels de l’image et du montage, cette technologie va devenir un essentiel. Le tournage en 8K facilite la mise en place de séquences 4K, garantissant donc la qualité vidéo en postproduction. Un pas de plus vers un usage professionnel des smartphones.

A NEW generation of smartphone chips will hit the market in 2023, promising new uses, such as filming video in 8K HDR quality at 60 frames per second

The arrival of Qualcomm's newest system-on-chip, is set to change the game once againhttps://t.co/ifn6ASuGP2

