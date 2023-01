Android 14 veut se débarrasser des développeurs fainéants et des applis dépassées

Pour renforcer la sécurité de son système d’exploitation, Google annonce que la prochaine version d’Android empêchera l’installation des applications ne bénéficiant plus de mises à jour. Un choix logique face aux problèmes de sécurité liés à l’utilisation du Play Store.

En mai 2022, le géant californien avait déjà indiqué supprimer plus de 900 000 applications de son store, dans la préparation de l’arrivée d’Android 13. Des programmes qui restent disponibles en dehors de la boutique officielle, mais aussi sur le Play Store à condition qu’elles aient été installées avant le nettoyage de Google. Une porte ouverte pour les hackers, qui se voient offrir sur un plateau des failles potentielles dans la sécurité de l’OS.

Android 14’s tight security to block you from downloading outdated apps: https://t.co/OXSIeP0CKe — SamMobile (@SamMobiles) January 24, 2023

Objectif : renforcer la sécurité !

C’est donc dans une logique de renforcement de la sécurité de son écosystème mobile que Google semble préparer de nouvelles mesures, à l’approche de la sortie de la version 14 d’Android. Ainsi, plusieurs hypothèses semblent se confirmer :

Il sera impossible de télécharger des applications uniquement compatibles avec d’anciennes versions Android, même en dehors du Play Store. Les APK qui ne répondent pas à un certain niveau d’API seront bloqué par le système. Cela permettra d’éviter les risques liés au « sideloading »

Il sera impossible d’installer des applications sans mises à jour régulières

Des actions qui devraient, on l’espère, ralentir la propagation des malwares sur Android. Depuis quelque temps, un grand nombre d’applications se sont ainsi révélées être à l’origine d’attaques sur les données privées des utilisateurs. Mais ils s’agit aussi d’alerter les développeurs qui ne prennent pas assez au sérieux les problèmes de sécurité : « Mettez à jour votre appli, colmatez les failles ou prenez la porte !« .

Contourner sera possible mais laborieux

Malgré tout cela, vous souhaitez installer une application qui n’entre pas dans les futurs critères de sécurité d’Android ? Sachez qu’il sera toujours possible de le faire, mais via un processus complexe. En utilisant l’interface de commande de votre mobile, il sera ainsi possible de créer une exception pour le programme souhaité. C’est, du moins, le contenu de la note publiée sur AOSP.

Google semble donc prendre conscience des efforts en matière de sécurité à mener pour son système d’exploitation mobile. Android 14 semble aller dans le bon sens, mais attendons de le voir déployé pour juger sur pièce.