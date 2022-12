Android 14 : une centralisation de nos données de santé inquiétante ?

Health Connect change de braquet

Si vous êtes un utilisateur d’applications de sport et de fitness sur Android, vous avez peut-être déjà remarqué la difficulté de synchroniser vos informations de manière simple et lisible. En cause, un manque de standardisation des données ainsi qu’une trop faible automatisation des statistiques. Pour simplifier le processus, Google a lancé Santé Connect, un outil facilitant le partage de données entre toutes vos applications fitness. Actuellement en bêta, l’outil peine à convaincre, avec moins d’un million de téléchargements pour l’instant.

Afin de promouvoir l’usage de cette application, particulièrement par les développeurs, Google semble se diriger vers une intégration native au sein d’Android 14. Pour preuve, des curieux ont trouvé un package Health Connect au sein de la dernière mise à jour Android 13 QPR2. Il paraît donc que la firme californienne se prépare à faire de cette application un composant système.

Attention à la centralisation !

Si cette solution va simplifier la gestion des données santé et fitness, elle n’en demeure pas moins un pas de plus vers une centralisation complète de vos données chez Google. En effet, elle se destine à être un hub filtrant et distribuant toutes les informations collectées par des applications tierces liées. D’après la firme, l’outil est chiffré, sécurisé et fonctionne uniquement en local. Les données ne sortent pas de l’appareil et ne sont pas stockées dans des serveurs externes.

Il n’en reste pas moins que ces informations sont celles données par Google. S’il ne faut pas tomber dans une paranoïa orwellienne, n’oublions pas que Google est fréquemment épinglé pour l’opacité dans ses politiques de données privées. À titre d’exemple, des internautes ont découvert que des algorithmes du géant surveillent le contenu de votre Drive.