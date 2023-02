Android 14 : Quelles nouveautés ? Quand et comment le tester ?

Pour résumer le calendrier annoncé, février et mars sont dédiés aux Developer Previews. Fin mars, les Beta Releases commenceront à être déployées, avant d’entamer le processus de Platform Stability (les betas finales) au cours de l’été. La Final Release d’Android 14 (nom de code : upside down cake) est prévue pour l’instant aux alentours d’août / septembre 2023.

First developer preview for Android 14 posted this morning. We appreciate the feedback as always. Also that logo is 🔥 @dsandler. Tweeps – can you explain it?!https://t.co/j1J48LdaCg pic.twitter.com/GAyiEZtIAK

— Dave Burke (@davey_burke) February 8, 2023