Android 14 : nouvelle fonction pour envoyer vos SMS par satellite ?

La version finale d’Android 14 arrive en septembre, apportant avec elle un certain nombre de modifications mineures et d’optimisations techniques. Cependant, quelques ajouts majeurs semblent se confirmer, comme la possibilité d’envoyer des SMS depuis des zones coupées de tout réseau, via satellite.

Comment marchent les SMS par satellite ?

SMS Satellite, c’est la nouvelle fonctionnalité phare du système d’exploitation de Google. Après Apple et SpaceX, l’entreprise californienne suit donc le mouvement en ouvrant la possibilité aux appels et SMS par satellite. Pour faire simple, cela signifie que votre smartphone pourra communiquer depuis n’importe où sur le globe.

Pour ce faire, seul le smartphone émetteur doit être compatible avec cette technologie. Il envoie le message ou l’appel vers une antenne relais à proximité, qui communique avec un satellite. Celui-ci relais alors la communication vers une station à proximité du destinataire, même si son portable n’est pas équipé de la technologie satellite.

Qualcomm prépare la réception

Pour communiquer avec un satellite, une technologie spécifique doit être présente dans votre smartphone. Alors, Qualcomm, entreprise spécialisée dans les technologies mobiles, fabricant des puces Snapdragon, a annoncé travailler avec Iridium sur le développement de Snapdragon Satellite.

Développée dans un premier temps pour les appels d’urgence, la puce, variante de la Snapdragon 8 Gen2, devrait donc permettre de supporter la fonctionnalité d’Android 14. D’autres fabricants, comme Samsung, ont aussi annoncé le lancement de leurs solutions adaptées.

Quels appareils seront compatibles ?

Bon, maintenant que l’on en sait plus sur la fonctionnalité SMS Satellite, la question logique est : comment y accéder ? Tout d’abord, il faut disposer d’un smartphone éligible à la mise à jour Android 14. Ensuite, les appareils déjà sur le marché ne pourront pas bénéficier de la mise à jour matérielle nécessaire pour la technologie de communication satellite.

Il faudra alors se tourner vers un smartphone neuf et, sans doute, haut de gamme. Les fabricants semblent en effet s’orienter vers un format premium pour cette fonctionnalité. Cependant, comme toutes les technologies, nous pouvons espérer la voir se démocratiser au cours des prochains mois.