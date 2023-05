Android 14 : la nouvelle fonctionnalité copier-coller qui va tout changer

Cette possibilité a déjà été introduite sur iOS depuis la version 15. Alors forcément, Google se devait de la déployer sur Android 14. Pour transférer une information d’un document à l’autre, le classique copier coller se voit remplacé par un système de tirer / déposer. Simple, efficace, la fonctionnalité a tout pour plaire.

Le drag and drop n’est pas une fonctionnalité toute nouvelle sur Android. Bien que limitée, l’option est compatible entre certaines applications, notamment grâce à la fonction d’écran scindé. Avec la prochaine mise à jour de l’OS, il sera cependant possible de l’utiliser sur l’ensemble des applications de votre smartphone. Google a d’ailleurs élargi sa documentation technique sur le sujet, à destination des développeurs, pour préparer la mise à jour des environnements.

Looks like Android 14 will finally let you use system navigation while you're dragging & drop items.

That is, you can take a photo or text from one app, open another app and drop it there.

(Previously, this was only possible in split screen.)

*Just like on iOS* pic.twitter.com/bolwp3aE6E

— Наиль Садыков (@Nail_Sadykov) May 18, 2023