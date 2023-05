Android 14 : instable et buguée, la version bêta interroge

Des bugs dans la version bêta d’un système d’exploitation, on est d’accord, c’est plutôt normal. Mais il semblerait que les dernières versions d’Android 14 poussent le bouchon un peu loin. Une instabilité qui rendrait l’OS de Google presque inutilisable…

Depuis maintenant 2 mois, Android 14 est sorti de sa Developer Previews, une version élémentaire destinée uniquement aux techniciens, pour entrer en Bêta Release. Cette étape, réservée aux membres du programme de test Android, permet de diffuser au grand public les premières versions définitives du système d’exploitation avant d’entrer dans sa dernière ligne droite.

Mais, alors que le calendrier d’Android 14 annonce une Finale Release à la fin de l’été, les testeurs signalent une instabilité totale de l’environnement.

Du bug, encore du bug, toujours du bug !

Ainsi, de nombreux testeurs de la Bêta d’Android 14 évoquent un taux de bugs inhabituel pour un système à ce niveau de développement. Certes, l’OS est en bêta, mais il est à moins de trois mois de sa publication en version finale. On retrouve, par exemple, un lecteur audio qui coupe aléatoirement la diffusion dès que l’écran est verrouillé. Ce bug se retrouve dans toutes les lectures de médias, incluant aussi les notes vocales sur WhatsApp.

Autre bug, les Pixel 7 qui tournent sous Android 14 semblent ne plus se charger correctement, coupant l’alimentation de la batterie avant qu’elle ne soit à 100%. Côté interface, l’utilisateur a droit à de nombreux freeze, si ce n’est pas carrément un écran noir forçant le redémarrage de l’appareil. De nombreuses applications natives de Google (Photo, Calendar, Contacts…) sont presque inutilisables sous Android 14, causant des écrans bloqués, voire, là encore, des redémarrages intempestifs du smartphone. Un vrai délice pour les testeurs…

Bêta 2.1 : Un correctif déployé dans l’urgence

Avec tout cela, il faut de la patience pour tester Android 14 ! Mais heureusement, pour soutenir ses utilisateurs, Google vient de déployer la version 2.1 de sa Bêta. Une version consacrée à corriger les bugs et instabilités d’Android 14, moins de deux semaines après la publication de la version 2.0. Pour l’entreprise, il s’agit avant tout de rendre l’OS fonctionnel et stable, afin de pouvoir obtenir des retours sur les fonctionnalités et l’interface en elles-mêmes.

Ce qui devait arriver arriva. Cette version apporte donc ses propres bugs, remplaçant l’instabilité par une autre instabilité. Par exemple, pour les testeurs sur Pixel 6 ou 7, l’application Appareil Photo plante constamment, pouvant même mener au redémarrage de l’appareil.

Si vous aimez l’aventure et le danger, vous pouvez toujours rejoindre le programme Android Bêta et devenir un testeur de la prochaine mouture du système d’exploitation.

De notre côté, on a décidé de manquer de courage et d’attendre le déploiement de la version publique d’Android 14. Mais c’est promis, son test donnera lieu à un article.