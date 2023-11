Android 14 : Google va améliorer votre batterie !

Alors qu’Android 14 se déploie progressivement sur de nouveaux modèles de smartphone, la communauté fait remonter les divers bugs encore présents sur la mouture de l’OS. Au premier rang des plaintes, depuis le déploiement grand public du système d’exploitation, son impact plus que négatif sur la batterie des smartphones. Après plusieurs semaines d’attente, voilà que Google aurait trouvé comment corriger, en partie, ce problème.

C’est OasisFeng, développeur chez Greenify, qui a identifié ce bug majeur : certaines bibliothèques de script profitent d’une faille dans Android 14 pour garder des applications actives. Cette découverte, rapportée par Mishaal Rahman, expose une boucle de process qui empêchent le système de fermer définitivement un logiciel exécuté en arrière-plan.

Android 14 seems to have quietly eliminated a trick some apps were using to keep themselves alive when the OS tried to kill them.

As spotted by Greenify developer @oasisfeng, Android now freezes a package's cgroup before killing it. Control groups (cgroups) is a Linux kernel… pic.twitter.com/32HffUuVLc

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 9, 2023