Android 14 : comment installer la version bêta sur votre téléphone ?

Alors que le programme bêta d’Android 14 touche à sa fin, il est toujours possible de l’installer sur son Pixel avant la sortie officielle de la nouvelle version de l’OS. Pas d’inquiétude, la procédure est simple, on vous guide pas à pas.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un Google Pixel (4a 5G et plus), alors vous pouvez accéder en avance à Android 14, via son programme bêta. La quatrième et dernière version en date semble avoir atteint son état final, permettant aux curieux d’installer manuellement la prochaine version de l’OS sur leur smartphone.

Bêta ouverte, mais toujours en test

Petit rappel ! Si Android 14 bêta est arrivé à un certain niveau de stabilité, l’OS reste malgré tout en version bêta. Cela signifie donc que des bugs ou des instabilités peuvent encore être présents dans son actuelle version. Gardez cela en tête si vous décidez de l’installer sur votre Pixel.

Quels appareils peuvent accéder à Android 14 bêta ?

Google a fait le choix de limiter son programme Beta aux propriétaires de Pixel pour Android 14. Petite extension, les dernières nouveautés de la marque (Pixel Fold et Pixel Tablet) sont aussi compatibles. Voici les appareils :

Pixel 4a 5G

Pixel 5 et 5a

Pixel 6, 6a et 6 Pro

Pixel 7, 7a et 7 Pro

Pixel Fold

Pixel Tablet

En réalité, certains autres fabricants ont un accès limité à la bêta d’Android 14 (OnePlus, Oppo, Xiaomi, Vivo, Realme, etc.) Cependant, ils ne bénéficient pas de la dernière version du programme, ce qui limite grandement l’intérêt. Si jamais cela vous intéresse, il existe une page permettant de connaître la marche à suivre pour chaque marque.

Comment installer la bêta Android 14 sur mon Pixel ?

Pour accéder à Android 14 depuis votre smartphone Pixel, la procédure est très simple. En quelques étapes, vous avez accès au système d’exploitation :

Accédez à Android Beta Program sur navigateur.

Connectez-vous à votre compte Google.

Cliquez sur Voir les appareils compatibles et sélectionnez votre modèle de Pixel.

et sélectionnez votre modèle de Pixel. Cliquez sur le bouton d’accès au programme.

Acceptez les termes et conditions.

Confirmez votre inscription.

L’OTA d’Android 14 va alors s’installer sur votre appareil. Vous pouvez vérifier sa progression depuis Paramètres > Système > Mise à jour Système. À tout moment, vous pouvez quitter le programme Beta d’Android 14 depuis la plateforme Android Beta Program.

Si vous préférez attendre la version finale d’Android 14, encore un peu de patience. En toute logique, elle devrait être mise à disposition du grand public à la fin de l’été, voire, au plus tard, au début de l’automne 2023.