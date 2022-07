Android 13 va-t-il vraiment sacrifier sa liberté pour lutter contre les malwares ?

Bien sûr, l’idée part d’un bon sentiment : éviter que les utilisateurs qui installent des applications en dehors du Play Store ne se fassent contaminer par une saleté.

En effet, la grande mode « malware 2022″ c’est d’utiliser l’API accessibilité. Destinée aux personnes en situation de handicap, cette dernière est l’allié idéal du pirate puisqu’elle donne de grands pouvoirs aux applis qui l’utilisent : possibilité d’enregistrer les conversations (transcription pour les personnes malentendantes), de lire les images affichées à l’écran (pour les personnes malvoyantes) ou de réaliser des actions à la place de l’utilisateur.

Bref, cette API c’est un peu le mode « open-bar ».

Don't know which Beta this was added in, but Android 13's new "restricted setting" feature will also block the user from enabling an app's Notification Listener if the app was sideloaded using a non-session-based package installer! pic.twitter.com/bh6Wei0mQp

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 5, 2022