Android 13 : la déception (comme l’année dernière)

Depuis plusieurs années déjà, la système Android stagne un peu. Il faut dire que Google ajoute quelques modifications ici et là et passe au numéro suivant chaque année. On a clairement l’impression qu’Alphabet se « force » un peu à produire une nouvelle version tous les ans. La bonne nouvelle c’est que certaines nouveautés qui débarquent sur les opus récents d’Android sont rétroactivement compatibles avec les anciennes versions. Ce sera encore le cas avec Android 13 puisque la nouvelle gestion du stockage sera adoptée à termes sur les appareils Android 12. On peut aussi se poser la question de la nécessité d’avoir une nouvelle version par an puisque les constructeurs ne sont pas pressés de déployer la toute dernière mouture de l’OS sur leurs appareils, même haut de gamme. Par exemple, le Sony Xperia Pro-I sorti en décembre 2021, vient juste de l’adopter. Mais si vous êtes ici c’est que vous voulez en savoir plus sur Android 13. Nous allons donc faire la liste des nouveautés et vous expliquer comment l’installer si vous n’avez pas peur des versions bêta…

Alors, quoi de neuf ?

La possibilité d’ajouter une tuile dans la zone de notification

Lorsque vous faites dérouler le menu de notification du haut vers la bas, vous avez des tuiles qu’il est possible de masquer ou réarranger (Internet, Bluetooth, Lampe de poche, etc.) Dorénavant, les applications pourront vous demander si vous souhaitez placer une tuile dans cette zone pour faire appel rapidement à une fonctionnalité. Par exemple un VPN pourra vous demander de placer sa tuile pour activer le chiffrement de votre connexion plus rapidement. Par contre, il faudra toujours passer par un launcher alternatif pour supprimer cette maudite barre de recherche inamovible adossé à Chrome…

Une meilleur gestion de l’autorisation sur le stockage.

Lorsqu’une appli souhaitent accéder à vos fichiers multimédias, elle demandait l’autorisation « stockage ». Dorénavant, Android 13 fera la différence entre musiques, photos, vidéos et les autres documents. Du coup une application musicale n’aura pas accès à vos PDF. Une révolution non ?

Material You

Quand on vous dit que le système tourne un peu en rond… La fonctionnalité Material You dans Fond d’écran et style a été la vitrine d’Android 12. Rappelons que cette fonctionnalité esthétique permet d’adapter la couleur de la police et des icônes aux teintes du fond d’écran. Dans Android 13, on passera de 4 à 16 combinaisons de couleurs. Et oui, c’est encore une fois la fonctionnalité qui est mise en avant. Super hein ?

Alors bien sûr il s’agit d’une première version bêta et on imagine que Google en dévoilera plus dans les semaines à venir, mais on reste un peu sur notre faim avec cet Android 13…

Comment installer Android 13 sur votre appareil ?

Comme l’année dernière, seuls les appareils Pixels sont éligibles à cette première version bêta. Exit les Pixel 3, trop vieux. Il vous faudra un Pixel 4, 4XL, 4a, 4a 5G, 5, 5a, Pixel 6 ou 6 Pro. Armé de votre appareil, il faudra vous inscrire au programme de la version bêta. Quelques minutes plus tard vous pourrez télécharger directement la mise à jour de 2,14 Go depuis Paramètres>Système>Mise à jour du système. Rappelons quand même que l’installation n’est pas risquée mais que vous pourrez rencontrer des problèmes avec la version bêta. Mais bon, si vous avez un Pixel 6 sous Android 12, ça ne va pas trop vous dépayser…