Android 12 : quels smartphones auront le droit à la mise à jour ?

Comme vous le savez probablement, Android 12, la nouvelle version du système d’exploitation de Google, doit débarquer dans le courant de l’année 2021. Comme d’habitude, les Google Pixel seront les premiers à migrer sous la dernière mouture de l’OS. Quant aux autres appareils, c’est aux constructeurs qu’il revient de déployer la mise à jour Android 12 sur leurs smartphones respectifs. De fait et selon la marque de votre smartphone, la MAJ peut être disponible plus ou moins rapidement. Tout dépend de la réactivité du constructeur.

Et à ce jeu-là, certaines marques font figure de bonne élève, d’autres affichent des délais dans la moyenne, tandis que certains sont carrément aux fraises. Généralement, la grande majorité des constructeurs adopte la formule suivante : deux ans de prise en charge pour les mises à jour majeures Android, et trois ans de suivi pour les mises à jour de sécurité Android.

Vous vous en doutez, Google est logiquement le premier de la classe, avec 3 ans de mises à jour majeures et 4 ans de mises à jour de sécurité. Samsung a nettement redressé la barre ces dernières années dans ce domaine. Désormais, la firme sud-coréenne s’est alignée sur le même programme que Google, et offre quasiment la même réactivité. Mais revenons à Android 12 et aux modèles qui pourront migrer vers le nouvel OS. Pour des raisons pratiques, nous avons dressé cette liste d’appareils par marque et par ordre alphabétique. Si vous cherchez un modèle en particulier, on vous conseille de faire un petit Ctrl + F.

Asus

Google

Avec un suivi de trois ans concernant les MAJ Android, de nombreux Google Pixel pourront migrer vers Android 12 :

Honor

Comme vous le savez, Honor n’est plus une filiale de Huawei. De fait, la marque peut de nouveau jouir d’une licence Android. Reste que le constructeur n’est pas encore totalement sorti d’affaire, les États-Unis le considérant toujours comme une menace. Pour l’heure, un seul smartphone Honor pourra migrer sur Android 12 :

Honor View 40 (seul smartphone de la marque lancé sous Android et avec les services et applications Google)

Huawei

Pas besoin de vous faire un dessin. Huawei est toujours sous le coup des sanctions commerciales américaines et ne peut toujours pas travailler avec des sociétés américaines comme Google. De fait, tous les récents appareils de la firme de Shenzhen, que ce soit des montres connectées, des smartphones, des PC portables, sont tous passés sous le système d’exploitation maison HarmonyOS. Aucun smartphone Huawei actuellement sous Android ne pourra prétendre à migrer sous Android 12.

Lenovo Motorola

Motorola Edge

Motorola Edge Plus

Motorola Razr 2019

Motorola Razr 5G

Nokia

Nokia 2.4

Nokia 2V Tella

Nokia 3.4

Nokia 4.2

Nokia 5.3

Nokia 5.4

Nokia 6.2

Nokia 7.2

Nokia 8V 5G UW

Nokia C1 Plus

Nokia C3

OnePlus

Le constructeur chinois reste un exemple concernant le suivi de ses smartphones. En effet, la marque propose 3 ans de mises à jour Android (deux ans de MAJ Android + un an de MAJ de sécurité) :

Oppo

A52

A73 5G

A91

Find X2

Find X2 Lite

Find X2 Neo

Find X2 Pro (699 € chez Rakuten)

Find X3

Find X3 Pro

Reno 4

Reno 4 Lite

Reno 4 Pro

Reno 4 Z

POCO

Realme

Realme GT

Realme X3 Super Zoom

Realme X50 (254 € chez Gearbest)

Realme X50 Pro

Realme X7

Realme X7 Pro 5G

Samsung

Comme dit plus haut, Samsung fait partie du haut du panier concernant le suivi. Si vous avez un modèle haut de gamme même ancien comme le Galaxy S10 ou le Galaxy Fold, vous pouvez prétendre à trois ans de mises à jour Android et à quatre ans de mises à jour de sécurité Android. Voilà pourquoi de très nombreux smartphones estampillés Samsung vont pouvoir migrer sous Android 12 :

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A71

Galaxy A90 5G

Galaxy Fold

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra 5G (916 € chez Rakuten)

Galaxy S10

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S21

Galaxy S21 Ultra (992 € chez Rakuten)

Galaxy S21+ (833 € chez Rakuten)

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Sony

Xiaomi

Chez Xiaomi, la politique est la suivante : deux ans de mises à jour Android et trois ans de MAJ de sécurité. De fait, de nombreux modèles vont faire le voyage sous MIUI 12.5, la surcouche du constructeur basée sur Android 12 :