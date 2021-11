Android 12 : les dates et la liste de tous les appareils concernés

Android 12 a déjà commencé son déploiement et la question que vous vous posez sûrement c’est « est-ce que je vais y avoir le droit, et quand ? ». Voici donc la liste des appareils concernés marque par marque avec la date probable lorsque celle-ci a été communiquée.

Android 12 vient de commencer son déploiement et les premiers appareils concernés sont bien sûr les modèles Google Pixel des années précédentes (3a, Pixel 3a XL, 4, 4 XL, 4a 5G, 5) puisque sur les Pixel 6, l’OS est installé d’origine. Le nouveau système sera disponible sur tous les smartphones récents, mais les critères changent selon les fabricants bien sûr. Nous avons fait une petite liste récapitulative avec les dates annoncées par les uns et les autres.

Asus

La marque taïwanaise est toujours très présente lorsqu’un nouvel OS est déployé et c’est le cas encore ici. Dommage que le Zenfone 6 (2019) ne soit pas concerné pour le moment.

Honor et Huawei

Puisque les appareils de ces deux marques ont été « privés » d’Android depuis 2019, les seuls appareils qui peuvent être concernés sont d’avant cette année. Or il semblerait qu’aucun ne passe à Android 12. Pour l’instant seul le Honor View 40, sorti en janvier 2021, va s’offrir cette mise à jour sans qu’on sache la date précise.

LG

LG a quitté le marché français en 2019, mais cela n’empêchera pas la marque coréenne de mettre à jour certains de ses appareils sortis avant son départ. Il faudra par contre attendre début 2022.

LG G8, Q31, Q52, Q92, V50, V50s, V60, Velvet, Velvet LTE et Wing.

Motorola

Motorola n’est plus le géant qu’il était, mais il semblerait quand même que la plupart de ses appareils voient une mise à jour vers Android 12 à partir de 2022.

Motorola Edge, Edge+, Edge 5G, Edge S, Edge 20, Edge 20 Lite, Edge 20 Pro, G5, G10, G10 Power, G30, G Fast, Moto G Power, Moto G Stylus, One 5G, One 5G Ace, One Fusion, One Fusion+ et One Hyper.

Nokia

Même chose pour le géant finlandais devenu chinois avec des mises à jour qui commenceront début 2022 sur les modèles suivants.

Nokia 1.3, 2.4, 3.4, 5.3, 5.4, 8.3 5G, C1 Plus, C20 Plus, G10, G20, X10, X20 et XR20.

OnePlus

Chez OnePlus on est très à cheval sur les mises à jour d’Android. Quel dommage que la marque peine à fournir des patchs plus fréquents pour la compatibilité 5G…

Oppo

Même topo pour Oppo avec des mises à jour vers Android 12 entre décembre 2021 et juin 2022.

Oppo Find X3 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo, Find X2 Pro, Oppo Find X2 Neo, Find X2 Lite, Find X2, Reno 6 Pro, Reno 6, Reno 4 Pro, Reno 4 5G, Reno 4 Z, Reno Zoom 10x, A94, A74 5G, A73, A74 4G, A54s, A53, A53s et A16s.

Realme

Realme ouvrira le bal très bientôt, puis d’autres modèles seront concernés en mars 2022 et il y aura une dernière charrette en juin 2022.

Realme GT, GT Master Edition, GT Neo 2 5G, X7 Max, 8 Pro (d’ici décembre 2021) ; Realme X7 Pro, X50 Pro 5G, 8(4G), 8i, 7 Pro, Narzo 50A, Narzo 30, C25, C25s (mars 2022) ; Realme X7, X3, X3 SuperZoom, 8 5G, 8s, 7 5G, Narzo 30 Pro 5G et Narzo 30 5G (juin 2022).

Samsung

C’est un peu plus flou chez Samsung même si on sait que les modèles les plus récents seront concernés en premier.

Sony

Sony préfère ne pas communiquer sur les appareils éligibles et encore moins sur les dates. Cela évite de se justifier en cas de retard. On peut quand même imaginer que les modèles suivants auront le droit à leur version d’Android 12.

Vivo

Pour Vivo, arrivé récemment en France, c’est aussi entre décembre et juin 2022 que les appareils triés sur le volet passeront à Android 12. Nous n’afficherons ici que les modèles sortis en France.

Vivo X60 Pro, Y33s, Y21, Y21s, Y21 5G, Y72 5G, Y52 5G, X51 5G, Y70 et Y20s.

Xiaomi

La firme chinoise est la plus prolifique sur le marché et c’est aussi une des seules marques qui n’oublie pas son milieu de gamme. Il faudra par contre être un peu patient pour les POCO et les Redmi qui ne sont pas prioritaires.

Mais peut-être vous demandez-vous ce qu'Android 12 va apporter comme nouvelles fonctionnalités ? Ne cherchez pas plus loin, nous avons fait une vidéo qui explique tout :

