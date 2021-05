Android 12 : Google veut mieux protéger votre vie privée

Ce mardi 18 mai 2021, Google a tenu sa nouvelle conférence Google I/O dédiée aux développeurs. L’occasion pour le géant du Web de dévoiler de nouveaux services à venir et des informations inédites sur Android 12, à commencer par la disponibilité immédiate de la première bêta publique de l’OS. Vous pourrez essayer Android 12 sur les Google Pixel en priorité, et sur les appareils de onze constructeurs parmi Asus, OnePlus, Oppo ou encore Xiaomi. La liste complète est disponible sur le site de Google.

Bien entendu, Google a profité de l’évènement pour détailler quelques-unes des fonctionnalités attendues sur Android 12. Selon les déclarations du constructeur, la protection de la vie privée de l’utilisateur est au centre de l’expérience Android 12. Qu’en est-il dans les faits ? En premier lieu, Android 12 intégrera un nouveau tableau de bord de confidentialité grâce auxquelles vous pourrez consulter les différentes autorisations d’accès émises par vos applications.

De manière chronologique, vous pourrez ainsi observer quelles sont les applications qui ont voulu accéder à votre localisation, à votre appareil photo, à votre microphone ou encore à votre répertoire. Un nouveau menu rapide fait également son apparition, depuis lequel vous pourrez désactiver à la volée les permissions accordées à vos applications. En outre, les développeurs d’applications devront désormais justifier toute demande d’accès à des fonctionnalités de votre smartphone. Et toujours dans un souci d’offrir plus de transparence, Google a décidé d’introduire une fonctionnalité directement inspirée de la concurrence, à savoir d’Apple et d’iOS 14.

Google s’inspire un peu d’iOS 14 pour Android 12

En effet, de petits voyants vert et orange situés dans le coin supérieur droit de l’écran vous permettront de savoir en temps réel si une application utilise votre microphone ou votre caméra. Jusqu’alors, le seul moyen de profiter de cette fonctionnalité sur Android était de télécharger l’application Access Dots. Ce ne sera désormais plus le cas.

Continuons avec l’ajout de deux menus rapides supplémentaires, grâce auxquelles vous pourrez choisir de désactiver l’accès à la caméra ou au microphone à toutes vos applications, sans exception. Pratique pour appliquer la même politique pour toutes vos applis. Et outre, et toujours dans une volonté de protéger au maximum l’utilisateur, il sera possible de partager uniquement une position approximative avec une appli.

Concluons par la fonctionnalité Hibernation des applications, qui allie sécurité et performance. En effet, ce service supprimera les autorisations des applications que vous n’utilisez plus, et effacera également tous les fichiers temporaires et d’optimisation que ces applis inutilisées ont stockés sur votre appareil. Et vous, que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités proposées par Android 12 ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : LeBigData